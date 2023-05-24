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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

24.05.2023 18:08
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STABLEX BİLİŞİM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 7607000 4007000 TRY 52,68




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153447


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BIST USD EURO ALTIN
18:054.425
Değişim :  -1,03% |  -46,05
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Önceki Kapanış :  4.471  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
PSDTC 29,04 13.344.266 % 10,00  
TLMAN 48,84 27.609.601 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,8880 19,8921 % 0,18  
Euro 21,4143 21,4363 % 0,16  
Sterlin 24,5087 24,6316 % -0,22  
Frank 21,8982 22,0301 % -0,14  
Riyal 5,2883 5,3148 % 0,24  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.969 1.969 -5,92  
Altın Gr. 1.259 1.259 -1,03  
Cumhuriyet 9.322 9.564 3,00  
Tam 9.359 9.616 -12,47  
Yarım 4.622 4.732 -69,00  
Çeyrek 2.304 2.359 -27,00  
Gümüş.Ons 23,19 23,21 -0,26  
Gümüş Gr. 14,82 14,84 -0,14  
B. Petrol 78,47 78,47 1,63  
Seans Raporu 18:05
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