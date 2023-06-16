***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
16.06.2023 12:17
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STABLEX BİLİŞİM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 15000000 11400000 TRY 76,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159365
BIST
14:125.545
En Düşük
|Değişim
|: 0,90%
|| 49,47
|Açılış
|: 5.519
|
|Önceki Kapanış
|: 5.495
|
5.506
En Yüksek
5.566
14:1223,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0274
|Açılış
|: 23,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4000
|
23,6847
En Düşük
23,4480
14:1225,9279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0644
|Açılış
|: 25,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
26,0088
En Düşük
25,5487
14:121.495,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 5,79
|Açılış
|: 1.495,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.489,54
|
1.496,46
En Düşük
1.475,52
BIST En Aktif Hisseler14:10
|PRKME
|17,60
|36.716.996
|% 10,00
|
|PASEU
|33,26
|42.046.327
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,69
|71.402.532
|% 9,98
|
|PRKAB
|27,36
|112.123.256
|% 9,97
|
|FORTE
|16,12
|12.442.206
|% 9,96
|
|ISBTR
|53.891,10
|502.087
|% -10,00
|
|BURCE
|142,30
|16.333.802
|% -9,99
|
|VKFYO
|18,92
|31.230.096
|% -9,99
|
|BURVA
|63,80
|3.339.228
|% -9,95
|
|METUR
|5,82
|96.217.341
|% -6,73
|
|THYAO
|184,60
|4.198.199.915
|% 0,87
|
|YKBNK
|13,08
|2.488.621.109
|% 0,69
|
|AKBNK
|19,31
|2.274.569.408
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,81
|1.508.852.750
|% 0,07
|
|EREGL
|37,00
|1.462.194.994
|% 1,09
|
|YKBNK
|13,08
|2.488.621.109
|% 0,69
|
|EKGYO
|7,38
|1.043.299.037
|% 2,93
|
|AKBNK
|19,31
|2.274.569.408
|% 0,42
|
|ISCTR
|13,81
|1.508.852.750
|% 0,07
|
|ZOREN
|2,97
|184.870.115
|% -1,98
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6672
|23,6722
|% 0,10
|
|Euro
|25,9217
|25,9279
|% 0,25
|
|Sterlin
|30,1877
|30,3391
|% 0,11
|
|Frank
|26,4369
|26,5961
|% 0,03
|
|Riyal
|6,2918
|6,3233
|% 0,04
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|6,42
|
|Altın Gr.
|1.495
|1.495
|5,74
|
|Cumhuriyet
|9.831
|9.980
|56,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|108,86
|
|Yarım
|4.815
|4.898
|14,00
|
|Çeyrek
|2.407
|2.449
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,00
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,25
|18,28
|0,10
|
|B. Petrol
|75,52
|75,52
|-0,15
|