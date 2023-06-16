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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

16.06.2023 12:17
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STABLEX BİLİŞİM TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ Bilgisayar programlama faaliyetleri (sistem, veri tabanı, network, web sayfası vb. yazılımları ile müşteriye özel yazılımların kodlanması vb) 15000000 11400000 TRY 76,00




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159365


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BIST En Aktif Hisseler14:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PRKME 17,60 36.716.996 % 10,00  
PASEU 33,26 42.046.327 % 9,99  
YKSLN 10,69 71.402.532 % 9,98  
PRKAB 27,36 112.123.256 % 9,97  
FORTE 16,12 12.442.206 % 9,96  
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14:10 Alış Satış %  
Dolar 23,6672 23,6722 % 0,10  
Euro 25,9217 25,9279 % 0,25  
Sterlin 30,1877 30,3391 % 0,11  
Frank 26,4369 26,5961 % 0,03  
Riyal 6,2918 6,3233 % 0,04  
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14:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.964 1.965 6,42  
Altın Gr. 1.495 1.495 5,74  
Cumhuriyet 9.831 9.980 56,00  
Tam 9.828 10.096 108,86  
Yarım 4.815 4.898 14,00  
Çeyrek 2.407 2.449 7,00  
Gümüş.Ons 23,98 24,00 0,10  
Gümüş Gr. 18,25 18,28 0,10  
B. Petrol 75,52 75,52 -0,15  
Seans Raporu 14:10
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