***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2024 09:43
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP YENEL ONURSAL Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
ALPHAN AKİZ Genel Müdür Yardımcısı
AHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür Yardımcısı
ALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN EKER Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ULAK Genel Müdür Yardımcısı
SÜLEYMAN CENGİZ Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264703
BIST