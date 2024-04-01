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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2024 09:43
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
LEVENT ÇELEBİOĞLU Yönetim Kurulu Başkanı
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi
MERT ERDOĞMUŞ Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi
EMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi
ZEYNEP YENEL ONURSAL Yönetim Kurulu Üyesi
HALUK TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı
ALPHAN AKİZ Genel Müdür Yardımcısı
AHMET KEMAL ATASOY Genel Müdür Yardımcısı
ALP ALBERT KRESPİN Genel Müdür Yardımcısı
GÖKHAN EKER Genel Müdür Yardımcısı
MUSTAFA ULAK Genel Müdür Yardımcısı
SÜLEYMAN CENGİZ Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264703


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BIST En Aktif Hisseler11:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZINV 59,55 36.625.938 % 9,97  
ODINE 64,20 51.284.501 % 9,93  
MTRYO 9,50 4.743.349 % 9,57  
DITAS 25,94 38.389.967 % 9,36  
BASCM 18,00 3.187.530 % 8,70  
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11:05 Alış Satış %  
Dolar 32,4321 32,4373 % 0,12  
Euro 35,0127 35,0473 % 0,03  
Sterlin 41,0682 41,2740 % -0,96  
Frank 36,1112 36,2922 % -0,85  
Riyal 8,6814 8,7249 % -0,81  
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11:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 25,14 25,18 % 0,66  
Platin 911,32 919,16 % 0,66  
Paladyum 1.024,38 1.030,38 % 0,66  
Brent Pet. 87,30 87,30 % 0,66  
Altın Ons 2.259,24 2.259,63 % 0,66  
Seans Raporu 11:05
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