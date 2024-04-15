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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

15.04.2024 16:11
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
LEVENT ÇELEBİOĞLU 21.03.2024
TÜRKER TUNALI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkan Yardımcısı
YUNUS EMRE ÖZBEN Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil Kredi Komitesi Başkanı
MERT ERDOĞMUŞ Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil
FERHAT SAMİ ÖZÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil Denetim Grubundan Sorumlu Üye Denetim Komitesi Başkanı Finansal Raporlamadan Sorumlu Üye Kamuyu Aydınlatma Formu Yetkilisi Bilgi Suistimali veya Piyasa Dolandırıcılığı Şuçları Hakkında Bildirim Yükümlülüğü Tebliği kapsamındaki bildirimlere ilişkin görev ve sorumlulukların etkin bir şekilde yerine getirilip getirilmediğinin kontrolünden sorumlu Üye ? 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Kanun uyarınca çıkarılan düzenlemelere ilişkin hükümlerin yürütülmesinden sorumlu olmak üzere, Uyum Biriminden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi
HALİL HÜSNÜ EREL Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil
EMRE KAHRAMAN Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil
CEM MARTI Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil
ZEYNEP YENEL ONURSAL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi 21.03.2024 Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271938


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