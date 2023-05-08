***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.05.2023 11:25
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 02/05/2023- 05/05/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147925
BIST
12:324.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 24,93
|Açılış
|: 4.433
|
|Önceki Kapanış
|: 4.401
|
4.450
En Düşük
4.374
12:3219,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5050
|
19,5202
En Düşük
19,4540
12:3221,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0196
|Açılış
|: 22,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4700
|
21,5659
En Düşük
21,4429
12:321.269,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,95
|Açılış
|: 1.269,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,25
|
1.269,94
En Düşük
1.262,37
BIST En Aktif Hisseler12:30
|BURCE
|75,40
|43.595.729
|% 9,99
|
|OSMEN
|65,55
|5.393.411
|% 9,98
|
|AVHOL
|26,06
|92.215.075
|% 9,96
|
|DAGHL
|12,16
|2.812.523
|% 9,95
|
|BRLSM
|7,41
|47.370.088
|% 9,94
|
|POLHO
|8,10
|108.407.666
|% -10,00
|
|GRTRK
|25,22
|145.303.602
|% -9,99
|
|NETAS
|26,46
|17.935.473
|% -9,94
|
|FENER
|50,95
|171.589.003
|% -9,18
|
|KERVT
|8,07
|27.681.729
|% -8,81
|
|KRDMD
|14,05
|1.285.613.343
|% 4,69
|
|EREGL
|30,46
|935.849.610
|% 1,67
|
|EUPWR
|67,85
|788.272.950
|% -3,07
|
|THYAO
|126,00
|736.751.318
|% 0,40
|
|KOZAL
|16,03
|576.676.920
|% -1,96
|
|KRDMD
|14,05
|1.285.613.343
|% 4,69
|
|EKGYO
|5,27
|277.725.723
|% -0,19
|
|ISCTR
|10,84
|425.074.188
|% 1,78
|
|KOZAL
|16,03
|576.676.920
|% -1,96
|
|EREGL
|30,46
|935.849.610
|% 1,67
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5019
|19,5064
|% -0,04
|
|Euro
|21,5124
|21,5190
|% 0,09
|
|Sterlin
|24,5736
|24,6969
|% -0,01
|
|Frank
|21,8551
|21,9868
|% 0,11
|
|Riyal
|5,1857
|5,2117
|% -0,04
|
|12:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|5,74
|
|Altın Gr.
|1.269
|1.269
|2,55
|
|Cumhuriyet
|9.211
|9.350
|-2,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.531
|4.607
|-22,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.290
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|25,58
|25,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|16,05
|16,07
|-0,05
|
|B. Petrol
|76,54
|76,54
|1,24
|