***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.05.2023 10:16
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 15/05/2023- 18/05/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1152585
BIST
13:064.499
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,48
|Açılış
|: 4.533
|
|Önceki Kapanış
|: 4.502
|
4.557
En Düşük
4.448
13:0619,8316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0192
|Açılış
|: 20,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
|
20,1810
En Düşük
19,7586
13:0621,5092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0941
|Açılış
|: 22,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1600
|
22,2751
En Düşük
21,3596
13:061.262,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,99
|Açılış
|: 1.262,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,46
|
1.283,33
En Düşük
1.256,16
BIST En Aktif Hisseler13:06
|CANTE
|19,36
|120.178.817
|% 10,00
|
|ERCB
|94,65
|169.690.416
|% 9,99
|
|RODRG
|40,42
|7.454.312
|% 9,96
|
|PSGYO
|5,91
|108.630.272
|% 9,85
|
|BRKO
|4,50
|295.421
|% 9,22
|
|SAMAT
|28,94
|180.130.166
|% -9,96
|
|DOBUR
|32,86
|22.527.455
|% -6,96
|
|RYSAS
|35,50
|32.745.090
|% -6,92
|
|KLSYN
|3,40
|27.734.976
|% -6,85
|
|AVHOL
|28,90
|360.707.179
|% -5,49
|
|THYAO
|134,40
|1.723.752.123
|% 1,36
|
|ASTOR
|50,45
|945.973.166
|% 3,38
|
|SASA
|104,60
|929.582.418
|% 5,50
|
|EUPWR
|83,90
|921.073.451
|% 7,02
|
|KCHOL
|76,65
|861.888.871
|% -1,73
|
|EKGYO
|6,30
|705.681.166
|% 3,79
|
|ISCTR
|10,56
|846.591.878
|% -2,04
|
|YKBNK
|9,02
|613.184.816
|% -0,88
|
|AKBNK
|14,79
|700.650.449
|% -1,27
|
|KOZAL
|18,81
|829.705.935
|% 3,35
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8232
|19,8316
|% 0,10
|
|Euro
|21,4908
|21,5092
|% 0,44
|
|Sterlin
|24,5944
|24,7177
|% 0,04
|
|Frank
|22,0560
|22,1888
|% 0,53
|
|Riyal
|5,2698
|5,2963
|% 0,05
|
|13:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|3,39
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|1,47
|
|Cumhuriyet
|9.178
|9.317
|23,00
|
|Tam
|9.131
|9.368
|18,53
|
|Yarım
|4.514
|4.662
|55,00
|
|Çeyrek
|2.250
|2.310
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,93
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|15,20
|15,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|75,55
|75,55
|-0,04
|