***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.05.2023 10:05
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 22/05/2023- 26/05/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1154258
BIST
13:204.782
En Düşük
|Değişim
|: 4,40%
|| 201,65
|Açılış
|: 4.696
|
|Önceki Kapanış
|: 4.581
|
4.622
En Yüksek
4.800
13:2020,0809
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1147
|Açılış
|: 20,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2500
|
20,1636
En Düşük
19,9311
13:2021,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2260
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
21,7179
En Düşük
21,4132
13:201.255,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 5,50
|Açılış
|: 1.255,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.249,93
|
1.260,66
En Düşük
1.245,52
BIST En Aktif Hisseler13:20
|KONYA
|2.865,50
|86.690.558
|% 10,00
|
|YYAPI
|2,31
|25.756.653
|% 10,00
|
|TMSN
|56,10
|56.762.510
|% 10,00
|
|OYAKC
|40,72
|850.680.256
|% 9,99
|
|BASCM
|4,41
|11.898
|% 9,98
|
|SAMAT
|17,11
|136.291.711
|% -9,99
|
|MARKA
|17,15
|1.267.145
|% -9,97
|
|CMENT
|47,80
|28.621
|% -7,90
|
|RALYH
|60,40
|27.474.277
|% -1,95
|
|AEFES
|58,50
|271.114.861
|% -0,93
|
|THYAO
|147,60
|5.391.677.083
|% 3,72
|
|ISCTR
|10,82
|2.259.632.343
|% 2,66
|
|EKGYO
|7,40
|1.825.363.267
|% 5,11
|
|AKBNK
|14,96
|1.580.809.188
|% 3,10
|
|SISE
|39,80
|1.567.282.628
|% 6,42
|
|EKGYO
|7,40
|1.825.363.267
|% 5,11
|
|ISCTR
|10,82
|2.259.632.343
|% 2,66
|
|AKBNK
|14,96
|1.580.809.188
|% 3,10
|
|YKBNK
|9,44
|988.852.734
|% 3,06
|
|SKBNK
|2,26
|184.871.134
|% 2,73
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|20,0742
|20,0809
|% 0,57
|
|Euro
|21,5623
|21,6030
|% 1,06
|
|Sterlin
|24,7056
|24,8295
|% 0,52
|
|Frank
|22,1176
|22,2508
|% 0,62
|
|Riyal
|5,3356
|5,3624
|% 0,51
|
|13:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-1,34
|
|Altın Gr.
|1.256
|1.256
|6,00
|
|Cumhuriyet
|8.959
|9.093
|-224,00
|
|Tam
|8.904
|9.149
|-224,79
|
|Yarım
|4.379
|4.506
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.196
|2.253
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,22
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,00
|15,02
|0,04
|
|B. Petrol
|76,67
|76,67
|-0,31
|