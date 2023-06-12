***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.06.2023 09:49
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 05/06/2023- 09/06/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157915
BIST
10:105.671
En Düşük
|Değişim
|: 0,80%
|| 44,80
|Açılış
|: 5.674
|
|Önceki Kapanış
|: 5.626
|
5.666
En Yüksek
5.691
10:1023,6512
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2678
|Açılış
|: 23,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3500
|
23,7625
En Düşük
23,4260
10:1025,4911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,3381
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,1500
|
25,5333
En Düşük
25,2290
10:101.490,07
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.490,07
|
|Önceki Kapanış
|: 1.474,46
|
1.497,73
En Düşük
1.476,79
BIST En Aktif Hisseler10:10
|YEOTK
|77,40
|52.224.326
|% 9,94
|
|YAPRK
|53,95
|8.527.133
|% 9,92
|
|EUREN
|10,51
|57.472.908
|% 8,13
|
|BURVA
|63,95
|16.346.379
|% 8,11
|
|OSMEN
|116,00
|12.465.608
|% 8,01
|
|DOGUB
|12,25
|8.807.995
|% -9,99
|
|DESPC
|21,68
|2.278.765
|% -3,73
|
|COSMO
|74,00
|203.059
|% -3,65
|
|ORCAY
|7,30
|4.511.319
|% -3,05
|
|VKING
|30,54
|1.541.738
|% -2,80
|
|THYAO
|180,30
|1.339.538.977
|% 1,92
|
|EREGL
|37,78
|417.932.158
|% 1,72
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|TUPRS
|78,80
|273.571.369
|% 1,68
|
|ASELS
|55,40
|249.274.375
|% -0,36
|
|EKGYO
|8,10
|188.356.194
|% 0,87
|
|AVOD
|3,46
|77.117.788
|% 3,90
|
|TTKOM
|19,65
|286.726.714
|% 0,82
|
|YKBNK
|12,35
|172.311.649
|% -0,24
|
|PSGYO
|8,18
|100.026.288
|% 4,07
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6431
|23,6512
|% 1,15
|
|Euro
|25,4361
|25,4911
|% 1,34
|
|Sterlin
|29,6514
|29,8001
|% 1,13
|
|Frank
|26,0732
|26,2302
|% 1,07
|
|Riyal
|6,2894
|6,3210
|% 1,18
|
|10:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.960
|-1,36
|
|Altın Gr.
|1.491
|1.491
|16,34
|
|Cumhuriyet
|9.883
|10.031
|50,00
|
|Tam
|9.830
|10.081
|-15,45
|
|Yarım
|4.856
|4.927
|58,00
|
|Çeyrek
|2.420
|2.464
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,12
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|18,36
|18,38
|0,12
|
|B. Petrol
|74,06
|74,06
|-0,73
|