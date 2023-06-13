***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.06.2023 16:02
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
13/06/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 306 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 14/06/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158305
BIST
17:505.454
En Düşük
|Değişim
|: -2,41%
|| -134,49
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.589
|
5.393
En Yüksek
5.595
17:5023,6466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0341
|Açılış
|: 23,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 23,6200
|
23,8058
En Düşük
23,2624
17:5025,5607
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,2059
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,3500
|
25,8586
En Düşük
25,1267
17:501.484,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,43
|Açılış
|: 1.483,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,48
|
1.499,53
En Düşük
1.465,14
BIST En Aktif Hisseler17:48
|METUR
|5,17
|48.992.256
|% 10,00
|
|VKFYO
|17,38
|31.852.908
|% 10,00
|
|ISBTR
|50.941,00
|2.547.050
|% 10,00
|
|BURVA
|71,55
|232.888.856
|% 9,99
|
|AYEN
|30,42
|297.739.397
|% 9,98
|
|PENTA
|25,10
|1.342.313.236
|% -9,97
|
|BURCE
|188,20
|103.238.839
|% -9,95
|
|CASA
|128,50
|423.225
|% -9,95
|
|SASA
|56,40
|6.511.389.510
|% -9,90
|
|IMASM
|15,97
|1.606.359.354
|% -9,26
|
|THYAO
|177,00
|7.276.493.272
|% -3,44
|
|SASA
|56,40
|6.511.389.510
|% -9,90
|
|EREGL
|37,42
|4.068.483.341
|% -1,37
|
|KRDMD
|21,78
|3.647.337.117
|% 1,97
|
|AKBNK
|17,94
|3.298.877.275
|% -0,77
|
|EKGYO
|7,44
|2.077.462.731
|% -3,75
|
|YKBNK
|11,72
|3.038.208.978
|% -1,01
|
|ISCTR
|12,94
|2.433.021.854
|% -1,22
|
|AKBNK
|17,94
|3.298.877.275
|% -0,77
|
|KRDMD
|21,78
|3.647.337.117
|% 1,97
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6278
|23,6339
|% 0,09
|
|Euro
|25,5480
|25,5534
|% 0,78
|
|Sterlin
|29,6688
|29,8176
|% 0,70
|
|Frank
|25,9838
|26,1403
|% 0,38
|
|Riyal
|6,2805
|6,3120
|% 0,02
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.483
|1.483
|-3,23
|
|Cumhuriyet
|9.923
|10.071
|20,00
|
|Tam
|9.871
|10.127
|17,11
|
|Yarım
|4.836
|4.914
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.418
|2.457
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,94
|23,97
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|18,17
|18,19
|-0,08
|
|B. Petrol
|74,48
|74,48
|2,64
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -202, 5 kaybederek (% -3.25 ) 6, 021
-
17:59XU100
Endeks 5, 413 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 15 altında . İşlem hacmi 77, 394.00 milyon TL de
-
17:59BIOEN
Yüzde -6.75 oranında düşüşle 14.36 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 570, 516 adet işlem
-
17:58KOZAA
Yüzde -6.24 oranında düşüşle 45.08 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 078, 144 adet işlem
-
17:57HEKTS
Yüzde -6.89 oranında düşüşle 28.90 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 520, 885 adet işlem