***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.06.2023 11:10
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A
.Ş. tarafından ihraç edilen 26.06.2023 vade tarihli Brent Petrol ve DAX Endeks varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablolardan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1162616
BIST
'
12:355.759
En Düşük
|Değişim
|: 0,46%
|| 26,25
|Açılış
|: 5.725
|
|Önceki Kapanış
|: 5.733
|
5.693
En Yüksek
5.767
12:3526,0327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1289
|Açılış
|: 25,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,9500
|
26,2046
En Düşük
25,5158
12:3528,5249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,2139
|Açılış
|: 28,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3000
|
28,5679
En Düşük
27,8733
12:351.610,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,92
|Açılış
|: 1.610,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.605,87
|
1.621,63
En Düşük
1.580,29
BIST En Aktif Hisseler12:35
|BRYAT
|1.373,30
|173.625.591
|% 10,00
|
|UFUK
|70,95
|4.070.725
|% 10,00
|
|ACSEL
|78,70
|34.380.579
|% 9,99
|
|ALCAR
|559,30
|78.857.543
|% 9,99
|
|MAKTK
|4,74
|152.385.862
|% 9,98
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|MAKIM
|26,90
|14.244.317
|% -4,68
|
|ARASE
|163,10
|38.847.745
|% -3,61
|
|MACKO
|87,10
|23.057.160
|% -3,60
|
|PASEU
|31,20
|179.961.953
|% -3,17
|
|THYAO
|193,70
|3.379.027.826
|% 1,41
|
|ASTOR
|66,45
|2.985.145.855
|% 9,93
|
|KOZAL
|24,80
|1.369.465.909
|% -1,04
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|IMASM
|15,08
|989.824.311
|% -9,97
|
|ZOREN
|3,46
|416.558.472
|% 7,12
|
|EKGYO
|7,40
|735.280.245
|% -0,67
|
|ISCTR
|14,06
|1.361.523.063
|% 0,07
|
|ODAS
|7,39
|578.325.460
|% 8,04
|
|YKBNK
|12,98
|905.897.858
|% -1,14
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0268
|26,0327
|% 0,50
|
|Euro
|28,5171
|28,5249
|% 0,76
|
|Sterlin
|33,0353
|33,2010
|% 0,37
|
|Frank
|28,9967
|29,1714
|% 0,42
|
|Riyal
|6,9234
|6,9581
|% 0,29
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|0,74
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|3,48
|
|Cumhuriyet
|10.687
|10.849
|337,00
|
|Tam
|10.626
|10.913
|346,23
|
|Yarım
|5.135
|5.344
|20,00
|
|Çeyrek
|2.576
|2.672
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,90
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|19,13
|19,15
|0,12
|
|B. Petrol
|72,95
|72,95
|-1,40
|