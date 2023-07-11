***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.07.2023 16:02
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11/07/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 316 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 12/07/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170418
BIST
'
17:036.362
En Düşük
|Değişim
|: 1,46%
|| 91,25
|Açılış
|: 6.371
|
|Önceki Kapanış
|: 6.270
|
6.235
En Yüksek
6.379
17:0326,1101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0215
|Açılış
|: 26,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1400
|
26,2274
En Düşük
26,0249
17:0328,6915
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0393
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6500
|
29,1323
En Düşük
28,6069
17:031.623,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 7,93
|Açılış
|: 1.623,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.615,40
|
1.627,47
En Düşük
1.611,88
BIST En Aktif Hisseler17:01
|DERIM
|16,61
|46.390.641
|% 10,00
|
|DESA
|15,07
|68.914.804
|% 10,00
|
|IDEAS
|41,80
|48.192.961
|% 10,00
|
|AYCES
|220,30
|63.873.158
|% 9,99
|
|TETMT
|355,80
|6.001.634
|% 9,98
|
|PRZMA
|33,84
|60.831.987
|% -10,00
|
|CANTE
|29,26
|1.176.207.131
|% -9,97
|
|PEGYO
|6,84
|120.561.707
|% -9,88
|
|EUKYO
|7,00
|4.086.495
|% -8,38
|
|IHAAS
|24,74
|197.686.936
|% -8,37
|
|THYAO
|216,50
|6.281.072.700
|% 0,89
|
|YKBNK
|13,73
|5.655.603.115
|% 5,70
|
|ASTOR
|81,90
|5.372.818.406
|% 0,80
|
|KOZAL
|29,32
|4.885.963.676
|% 3,02
|
|SASA
|61,10
|4.860.143.875
|% 3,65
|
|YKBNK
|13,73
|5.655.603.115
|% 5,70
|
|EKGYO
|8,40
|2.959.195.207
|% 0,24
|
|ISCTR
|14,60
|4.226.999.230
|% 4,36
|
|ADESE
|1,76
|432.935.985
|% -1,12
|
|SKBNK
|2,99
|688.533.545
|% 3,46
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1042
|26,1095
|% 0,08
|
|Euro
|28,6749
|28,6824
|% 0,11
|
|Sterlin
|33,5835
|33,7519
|% 0,37
|
|Frank
|29,4680
|29,6455
|% 0,38
|
|Riyal
|6,9393
|6,9741
|% 0,06
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|8,39
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|4,75
|
|Cumhuriyet
|10.812
|10.976
|36,00
|
|Tam
|10.447
|10.642
|0,00
|
|Yarım
|5.224
|5.345
|0,00
|
|Çeyrek
|2.620
|2.673
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,20
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,38
|19,40
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|0,56
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:15GARAN
Yüzde 6.52 oranında artışla 35.30 lira fiyatla işlem gören hissede 81, 908, 901 adet işlem
-
17:14XU100
Endeks 6, 372 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 111, 523.00 milyon TL de
-
17:14ZPLIB
Yüzde 5.49 oranında artışla 63.42 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 236, 262 adet işlem
-
17:13MAKIM
Yüzde 8.39 oranında artışla 35.64 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 361, 357 adet işlem
-
17:11YAYLA
Yüzde 8.74 oranında artışla 8.83 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 112, 551 adet işlem