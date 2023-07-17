***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.07.2023 09:54
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varantlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 10/07/2023- 14/07/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172573
BIST
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12:146.574
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 136,23
|Açılış
|: 6.438
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:1426,2591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1338
|Açılış
|: 26,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:1429,5190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1444
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:141.649,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,14
|Açılış
|: 1.649,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.642,76
|
1.652,26
En Düşük
1.629,81
BIST En Aktif Hisseler12:12
|INGRM
|634,70
|11.356.818
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|437.646.944
|% 9,99
|
|MAALT
|592,30
|10.560.709
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|13.867.400
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.560.327
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.370.853
|% -7,52
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|MTRYO
|6,13
|7.068.825
|% -6,13
|
|THYAO
|217,70
|4.591.914.183
|% 1,97
|
|ASELS
|73,05
|3.715.128.150
|% 5,11
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|SISE
|49,86
|2.428.214.157
|% 1,30
|
|EREGL
|38,98
|1.774.246.064
|% 0,93
|
|YKBNK
|14,01
|2.540.139.320
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,32
|1.372.809.946
|% 0,97
|
|ZOREN
|3,70
|495.141.068
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,72
|1.518.232.926
|% 1,59
|
|AKBNK
|25,88
|1.769.797.506
|% 4,52
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2453
|26,2511
|% 0,48
|
|Euro
|29,4973
|29,5091
|% 0,46
|
|Sterlin
|34,2755
|34,4474
|% 0,53
|
|Frank
|30,4505
|30,6339
|% 0,85
|
|Riyal
|6,9753
|7,0103
|% 0,46
|
|12:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,66
|
|Altın Gr.
|1.651
|1.651
|8,36
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.641
|10.839
|56,00
|
|Yarım
|5.320
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,81
|24,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|78,59
|78,59
|-1,28
|