***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2023 09:36
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A
.Ş. tarafından ihraç edilen 26.07.2023 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175695
BIST
'
11:256.836
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 91,85
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.776
En Yüksek
6.836
11:2526,9582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0512
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
11:2530,0366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1831
|Açılış
|: 30,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0395
En Düşük
29,7097
11:251.714,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,49
|Açılış
|: 1.714,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.701,70
BIST En Aktif Hisseler11:23
|CVKMD
|255,20
|224.962.816
|% 10,00
|
|MIATK
|196,00
|286.000.496
|% 9,99
|
|ZEDUR
|73,20
|38.662.069
|% 9,99
|
|GSDHO
|4,96
|155.873.806
|% 9,98
|
|GARFA
|44,98
|12.710.718
|% 9,98
|
|ORMA
|70,50
|112.095
|% -7,24
|
|PENTA
|28,10
|306.000.322
|% -6,95
|
|AVHOL
|150,50
|542.703
|% -5,41
|
|EKIZ
|23,00
|134.642
|% -4,88
|
|FORTE
|73,90
|78.341.472
|% -4,77
|
|KOZAL
|28,78
|3.492.219.930
|% 2,64
|
|YKBNK
|13,00
|2.138.480.754
|% 2,12
|
|THYAO
|223,90
|2.126.054.949
|% -0,09
|
|ASTOR
|103,10
|2.034.472.345
|% 0,10
|
|AKBNK
|25,46
|1.798.569.642
|% 1,84
|
|EKGYO
|8,55
|1.550.653.915
|% 2,76
|
|YKBNK
|13,00
|2.138.480.754
|% 2,12
|
|KOZAL
|28,78
|3.492.219.930
|% 2,64
|
|CANTE
|17,71
|1.745.305.909
|% 0,40
|
|ISCTR
|14,27
|1.022.489.206
|% 1,86
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9515
|26,9570
|% 0,19
|
|Euro
|30,0219
|30,0436
|% 0,64
|
|Sterlin
|34,8887
|35,0637
|% 0,47
|
|Frank
|31,3416
|31,5304
|% 0,65
|
|Riyal
|7,1680
|7,2040
|% 0,20
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|6,70
|
|Altın Gr.
|1.716
|1.716
|9,29
|
|Cumhuriyet
|11.377
|11.549
|80,00
|
|Tam
|11.158
|11.264
|9,00
|
|Yarım
|5.570
|5.658
|4,00
|
|Çeyrek
|2.794
|2.829
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,05
|25,07
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|21,72
|21,73
|0,15
|
|B. Petrol
|83,11
|83,11
|0,55
|