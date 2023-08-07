***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.08.2023 11:18
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 31/07/2023- 04/08/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181344
BIST
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11:547.454
En Düşük
|Değişim
|: 0,72%
|| 52,95
|Açılış
|: 7.435
|
|Önceki Kapanış
|: 7.401
|
7.426
En Yüksek
7.487
11:5427,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0890
|Açılış
|: 27,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
27,1606
En Düşük
26,9145
11:5429,6644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0022
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7300
|
29,9042
En Düşük
29,6242
11:541.680,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.680,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.681,49
|
1.697,34
En Düşük
1.679,39
BIST En Aktif Hisseler11:52
|MIPAZ
|28,60
|18.440.280
|% 10,00
|
|LUKSK
|64,95
|24.660.795
|% 9,99
|
|GLBMD
|24,88
|4.850.256
|% 9,99
|
|TETMT
|672,80
|10.270.338
|% 9,99
|
|QNBFL
|184,90
|341.880
|% 9,99
|
|UZERB
|224,90
|168.000
|% -9,97
|
|ZEDUR
|95,80
|167.539.963
|% -9,96
|
|EDIP
|14,52
|9.592.754
|% -6,68
|
|ATAKP
|63,55
|534.178.624
|% -6,54
|
|CVKMD
|293,60
|377.271.528
|% -6,53
|
|THYAO
|264,90
|7.581.850.530
|% 6,47
|
|KLSER
|51,95
|2.922.808.770
|% 6,76
|
|SASA
|60,10
|2.692.934.321
|% -5,95
|
|SISE
|53,55
|2.156.602.436
|% -2,37
|
|EKGYO
|9,08
|1.928.847.981
|% 2,48
|
|EKGYO
|9,08
|1.928.847.981
|% 2,48
|
|YKBNK
|14,42
|989.019.440
|% -0,28
|
|KLSER
|51,95
|2.922.808.770
|% 6,76
|
|ISCTR
|15,94
|884.168.001
|% -0,75
|
|ZOREN
|4,23
|232.598.073
|% -1,40
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9925
|27,0037
|% 0,33
|
|Euro
|29,6517
|29,6688
|% 0,01
|
|Sterlin
|34,2493
|34,4210
|% 0,10
|
|Frank
|30,7015
|30,8864
|% -0,08
|
|Riyal
|7,1762
|7,2122
|% 0,33
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.936
|1.936
|-6,80
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.681
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|11.249
|11.419
|0,00
|
|Tam
|10.969
|11.044
|-60,00
|
|Yarım
|5.489
|5.548
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.744
|2.774
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,36
|20,38
|-0,08
|
|B. Petrol
|85,61
|85,61
|-0,63
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:07KLSER
Yüzde 6.66 oranında artışla 51.90 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 945, 069 adet işlem
-
12:06LINK
Yüzde 4.39 oranında artışla 66.65 lira fiyatla işlem gören hissede 170, 149 adet işlem
-
12:05KERVT
Yüzde 4.13 oranında artışla 12.11 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 058, 587 adet işlem
-
12:04KRONT
Yüzde 8.49 oranında artışla 30.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 758, 631 adet işlem
-
12:03XU100
Endeks 7, 452 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 48, 829.00 milyon TL de