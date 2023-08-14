***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.08.2023 09:33
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 07/08/2023- 11/08/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184955
BIST
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11:477.854
En Düşük
|Değişim
|: 1,81%
|| 139,53
|Açılış
|: 7.795
|
|Önceki Kapanış
|: 7.714
|
7.770
En Yüksek
7.860
11:4727,0531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0877
|Açılış
|: 27,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1200
|
27,2378
En Düşük
26,9479
11:4729,6266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0188
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
29,7821
En Düşük
29,4135
11:471.665,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,39
|Açılış
|: 1.665,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.659,56
|
1.675,36
En Düşük
1.658,48
BIST En Aktif Hisseler11:45
|BAYRK
|11,44
|19.168.071
|% 10,00
|
|RYSAS
|33,66
|58.317.482
|% 10,00
|
|COSMO
|123,20
|3.919.854
|% 10,00
|
|MMCAS
|11,44
|119.720
|% 10,00
|
|TETMT
|1.083,30
|23.027.398
|% 9,99
|
|SUMAS
|90,00
|186.840
|% -6,20
|
|DYOBY
|26,46
|59.169.807
|% -5,43
|
|AVHOL
|113,10
|46.319.815
|% -3,50
|
|CUSAN
|19,75
|46.734.242
|% -3,47
|
|KTLEV
|53,15
|49.282.614
|% -3,36
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|ASTOR
|138,20
|4.294.621.942
|% 6,88
|
|THYAO
|265,30
|3.709.556.185
|% -0,15
|
|KRDMD
|25,40
|2.608.940.541
|% 7,99
|
|TUPRS
|115,20
|2.416.592.449
|% 3,78
|
|ZOREN
|4,39
|1.053.967.639
|% 6,55
|
|PETKM
|19,38
|2.366.007.691
|% 2,43
|
|SKBNK
|3,85
|481.380.124
|% 1,58
|
|EREGL
|43,02
|5.201.167.924
|% 4,82
|
|YKBNK
|16,25
|1.961.126.015
|% 3,11
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0481
|27,0544
|% 0,33
|
|Euro
|29,6224
|29,6311
|% 0,08
|
|Sterlin
|34,2570
|34,4288
|% 0,39
|
|Frank
|30,7564
|30,9417
|% 0,36
|
|Riyal
|7,1880
|7,2241
|% 0,32
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|0,38
|
|Altın Gr.
|1.666
|1.666
|6,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-1,00
|
|Tam
|11.140
|11.216
|28,00
|
|Yarım
|5.587
|5.634
|14,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.817
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,69
|22,73
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,77
|19,79
|0,09
|
|B. Petrol
|86,61
|86,61
|-0,20
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00MARKA
Yüzde 6.67 oranında artışla 13.43 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 450, 570 adet işlem
-
11:59EUKYO
Yüzde 9.94 oranında artışla 15.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 122, 445 adet işlem
-
11:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 28 artarak (% 1.59 ) 8, 512
-
11:58XU100
Endeks 7, 850 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 76 üstünde . İşlem hacmi 64, 205.00 milyon TL de
-
11:58AGHOL
Yüzde 8.88 oranında artışla 214.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 362, 881 adet işlem