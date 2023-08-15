***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.08.2023 15:36
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15/08/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 316 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 16/08/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185582
BIST
'
17:177.629
En Düşük
|Değişim
|: -1,40%
|| -108,28
|Açılış
|: 7.764
|
|Önceki Kapanış
|: 7.737
|
7.615
En Yüksek
7.795
17:1727,0587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0520
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,0752
En Düşük
27,0085
17:1729,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,1342
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
|
29,6558
En Düşük
29,4400
17:171.657,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,84
|Açılış
|: 1.657,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.656,19
|
1.660,56
En Düşük
1.648,21
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BARMA
|19,91
|23.902.791
|% 10,00
|
|FORTE
|116,70
|84.231.259
|% 9,99
|
|RUBNS
|47,62
|717.224.072
|% 9,98
|
|OBASE
|24,48
|104.197.648
|% 9,97
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|SDTTR
|360,00
|537.565.883
|% -9,98
|
|ONCSM
|239,90
|537.227.615
|% -8,64
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|CWENE
|353,30
|771.341.960
|% -3,99
|
|YYLGD
|16,94
|164.258.188
|% -3,75
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|EUPWR
|195,30
|2.365.932.937
|% -3,70
|
|KLSER
|66,25
|1.896.060.379
|% -4,19
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|KAYSE
|38,16
|1.193.987.106
|% 9,97
|
|AKFYE
|17,32
|1.329.120.641
|% 2,85
|
|ASTOR
|141,00
|10.010.892.218
|% 0,71
|
|ASGYO
|17,90
|1.052.657.663
|% 0,73
|
|FZLGY
|15,99
|610.031.009
|% 8,04
|
|GOKNR
|21,56
|706.820.687
|% 3,45
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0407
|27,0519
|% 0,17
|
|Euro
|29,5826
|29,6071
|% 0,45
|
|Sterlin
|34,3329
|34,5051
|% 0,53
|
|Frank
|30,7296
|30,9147
|% 0,33
|
|Riyal
|7,1921
|7,2282
|% 0,22
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.905
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.656
|1.656
|0,23
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|-11,00
|
|Tam
|11.101
|11.178
|-28,00
|
|Yarım
|5.568
|5.615
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.807
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,57
|19,58
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,17
|85,17
|-1,04
|
Seans Raporu
17:15
daha fazla
-
17:29XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 77 kaybederek (% -1.24 ) 8, 260
-
17:29
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, TMSN, AYEN
-
17:29XU100
Endeks 7, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 121, 665.00 milyon TL de
-
17:29TOASO
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 279.90 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 041, 669 adet işlem
-
17:28PSDTC
Yüzde -6.38 oranında düşüşle 60.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 359, 598 adet işlem