***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2023 16:09
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş ‘nin 25/08/2023 itibariyle geçerli olacak %100 bedelsiz sermaye artırımı kararı çerçevesinde Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 4.2.4 maddesinde yer alan "Ayarlama" hükmü uyarınca Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay senetlerine (ASELS) dayalı olarak Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan varantların işleme koyma fiyatları (kullanım fiyatları) ve varant çarpanlarındaki değişiklikleri içeren tablo ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189293
BIST
'
17:097.625
En Düşük
|Değişim
|: 0,30%
|| 22,61
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:0925,7770
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -1,4123
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:0928,1114
En Yüksek
|Değişim
|: -4,79%
|| -1,4149
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:091.586,05
En Yüksek
|Değişim
|: -5,27%
|| -88,18
|Açılış
|: 1.586,05
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:09
|GARAN
|54,45
|6.561.655.628
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|291,00
|2.494.905.320
|% -11,28
|
|KAYSE
|48,60
|2.222.468.308
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|346.798.769
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|204.289.874
|% -10,00
|
|INGRM
|697,50
|181.168.775
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|THYAO
|237,30
|12.049.808.136
|% -1,00
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|KLSER
|116,50
|10.332.944.596
|% -8,56
|
|YKBNK
|16,86
|13.924.934.294
|% 9,48
|
|ISCTR
|18,13
|12.936.150.722
|% 7,98
|
|EKGYO
|8,62
|4.964.507.548
|% -4,01
|
|SKBNK
|4,14
|2.062.148.166
|% 5,34
|
|AKBNK
|30,26
|10.969.353.801
|% 9,40
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6731
|25,7770
|% -5,19
|
|Euro
|27,8299
|28,1114
|% -4,79
|
|Sterlin
|32,3694
|32,5317
|% -6,11
|
|Frank
|29,0211
|29,1959
|% -5,90
|
|Riyal
|6,8232
|6,8574
|% -5,56
|
|17:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|1,74
|
|Altın Gr.
|1.586
|1.586
|-88,06
|
|Cumhuriyet
|11.098
|11.266
|-409,00
|
|Tam
|10.745
|11.040
|-324,00
|
|Yarım
|5.389
|5.541
|-158,00
|
|Çeyrek
|2.686
|2.771
|-79,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,27
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,03
|20,05
|-1,21
|
|B. Petrol
|82,47
|82,47
|-0,74
|