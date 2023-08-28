***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.08.2023 09:59
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 21/08/2023- 25/08/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189836
BIST
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12:437.928
En Düşük
|Değişim
|: 2,74%
|| 211,67
|Açılış
|: 7.837
|
|Önceki Kapanış
|: 7.717
|
7.837
En Yüksek
7.954
12:4326,5645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0310
|Açılış
|: 26,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8500
|
26,5784
En Düşük
26,2691
12:4328,7596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1470
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
28,9892
En Düşük
28,2950
12:431.634,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,91
|Açılış
|: 1.634,73
|
|Önceki Kapanış
|: 1.633,82
|
1.638,02
En Düşük
1.618,57
BIST En Aktif Hisseler12:43
|IZENR
|44,66
|882.758.849
|% 10,00
|
|FZLGY
|23,98
|173.281.544
|% 10,00
|
|YYLGD
|23,10
|199.502.216
|% 10,00
|
|GOKNR
|30,14
|343.321.437
|% 10,00
|
|ALFAS
|956,20
|682.486.593
|% 10,00
|
|KENT
|474,50
|493.955
|% -10,00
|
|ADEL
|549,20
|55.856.935
|% -10,00
|
|CMENT
|123,30
|249.436
|% -7,29
|
|EGEPO
|21,72
|339.662.681
|% -6,54
|
|EUKYO
|11,38
|6.547.561
|% -4,29
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|THYAO
|247,00
|4.805.881.432
|% 3,78
|
|TUPRS
|139,30
|4.134.643.801
|% 4,34
|
|ASTOR
|134,70
|3.654.929.610
|% 7,42
|
|ISCTR
|20,50
|6.473.392.790
|% 9,74
|
|YKBNK
|17,07
|3.292.443.146
|% 2,71
|
|ZOREN
|4,90
|693.729.452
|% 0,62
|
|EKGYO
|8,56
|1.183.935.705
|% -0,93
|
|SISE
|54,35
|6.635.964.045
|% 5,95
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,5594
|26,5645
|% 0,12
|
|Euro
|28,7155
|28,7596
|% 0,51
|
|Sterlin
|33,3000
|33,4670
|% 0,09
|
|Frank
|29,9252
|30,1055
|% 0,09
|
|Riyal
|7,0581
|7,0935
|% 0,09
|
|12:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|-0,69
|
|Altın Gr.
|1.636
|1.636
|2,39
|
|Cumhuriyet
|11.240
|11.410
|-59,00
|
|Tam
|11.007
|11.095
|-6,00
|
|Yarım
|5.521
|5.569
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.784
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,16
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,62
|20,66
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,06
|84,06
|0,11
|