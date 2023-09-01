***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.08.2023 vade tarihli BIST30 Endeksi ve Pay Senedi varantlarının itfa fiyatlarına ait duyurulan bir önceki tablonun bazı hatalar içerdiği tespit edilmiştir, düzeltilmiş tablo ekte paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190741BIST