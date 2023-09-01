***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2023 11:15
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 31.08.2023 vade tarihli BIST30 Endeksi ve Pay Senedi varantlarının itfa fiyatlarına ait duyurulan bir önceki tablonun bazı hatalar içerdiği tespit edilmiştir, düzeltilmiş tablo ekte paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190741
BIST
'
11:337.977
En Düşük
|Değişim
|: 0,74%
|| 58,96
|Açılış
|: 7.967
|
|Önceki Kapanış
|: 7.918
|
7.930
En Yüksek
7.996
11:3326,7166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0267
|Açılış
|: 26,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
|
26,7248
En Düşük
26,6058
11:3328,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0215
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,0173
En Düşük
28,6292
11:331.668,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.668,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
|
1.669,98
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler11:33
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|ISBTR
|76.865,00
|2.844.005
|% 10,00
|
|CMENT
|184,90
|2.882.776
|% 9,99
|
|TETMT
|1.592,60
|2.032.158
|% 9,99
|
|CRFSA
|96,95
|69.966.426
|% 9,98
|
|KTLEV
|46,14
|1.017.892.531
|% -8,18
|
|ELITE
|34,86
|68.354.497
|% -6,44
|
|AZTEK
|62,10
|162.842.818
|% -6,41
|
|IDGYO
|6,60
|3.005.854
|% -5,58
|
|KLSER
|110,10
|1.301.975.557
|% -5,17
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|TUPRS
|143,80
|2.927.224.430
|% 1,91
|
|ASTOR
|140,80
|2.740.532.337
|% -2,22
|
|ALFAS
|157,90
|2.718.815.174
|% 9,27
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|EKGYO
|8,83
|1.484.112.238
|% 2,79
|
|ISCTR
|21,64
|2.346.425.060
|% 2,75
|
|IHLAS
|1,12
|84.116.604
|% 2,75
|
|KOZAL
|27,72
|1.789.939.090
|% -2,60
|
|IZENR
|59,40
|3.545.313.423
|% 10,00
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7105
|26,7166
|% 0,10
|
|Euro
|28,9797
|28,9883
|% 0,07
|
|Sterlin
|33,7640
|33,9334
|% 0,20
|
|Frank
|30,1536
|30,3352
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1052
|7,1408
|% 0,22
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|2,59
|
|Altın Gr.
|1.669
|1.669
|4,86
|
|Cumhuriyet
|11.205
|11.374
|-104,00
|
|Tam
|10.943
|11.070
|-24,00
|
|Yarım
|5.488
|5.556
|-12,00
|
|Çeyrek
|2.736
|2.778
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,55
|24,57
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|21,09
|21,12
|0,15
|
|B. Petrol
|87,00
|87,00
|0,17
|
Seans Raporu
11:33
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11:48MIATK
Yüzde 9.01 oranında artışla 318.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 214, 228 adet işlem
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11:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 15 artarak (% 0.51 ) 6, 977
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11:47
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