***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.09.2023 09:32
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 28/08/2023- 01/09/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191163
BIST
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12:568.202
En Düşük
|Değişim
|: 1,81%
|| 146,18
|Açılış
|: 8.141
|
|Önceki Kapanış
|: 8.056
|
8.126
En Yüksek
8.211
12:5626,8560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1643
|Açılış
|: 26,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 26,7400
|
26,8560
En Düşük
26,5050
12:5628,9266
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1209
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
28,9549
En Düşük
28,2072
12:561.671,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 6,26
|Açılış
|: 1.670,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.665,01
|
1.674,44
En Düşük
1.653,59
BIST En Aktif Hisseler12:54
|KZGYO
|30,36
|3.219.921
|% 10,00
|
|OFSYM
|93,50
|160.433.564
|% 10,00
|
|ANELE
|9,02
|73.086.361
|% 10,00
|
|BRSAN
|919,60
|1.601.549.548
|% 10,00
|
|ALCAR
|748,00
|46.874.319
|% 10,00
|
|KENT
|465,00
|400.830
|% -8,82
|
|RNPOL
|27,28
|62.586.151
|% -5,21
|
|COSMO
|125,70
|16.666.650
|% -4,99
|
|CUSAN
|23,80
|90.713.389
|% -4,80
|
|DOBUR
|81,45
|16.381.227
|% -4,18
|
|ASTOR
|147,50
|5.041.100.717
|% 4,02
|
|ISCTR
|22,58
|4.918.888.813
|% 5,71
|
|THYAO
|254,50
|3.363.209.895
|% 0,20
|
|IZENR
|63,35
|3.308.710.183
|% 6,65
|
|KOZAL
|30,12
|3.092.455.178
|% 4,87
|
|ISCTR
|22,58
|4.918.888.813
|% 5,71
|
|EKGYO
|8,92
|1.646.618.506
|% 0,90
|
|YKBNK
|16,87
|3.055.229.002
|% 4,78
|
|ZOREN
|4,94
|828.617.257
|% 2,28
|
|SKBNK
|4,41
|544.913.098
|% 3,28
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7706
|26,7761
|% 0,32
|
|Euro
|28,9177
|28,9304
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,7093
|33,8783
|% 0,63
|
|Frank
|30,1587
|30,3404
|% 0,48
|
|Riyal
|7,1175
|7,1532
|% 0,32
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|1,59
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|7,17
|
|Cumhuriyet
|11.263
|11.433
|1,00
|
|Tam
|11.026
|11.108
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.575
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.788
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,77
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|0,07
|