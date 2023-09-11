***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.09.2023 10:07
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/09/2023- 08/09/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193616
BIST
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11:538.349
En Düşük
|Değişim
|: 0,28%
|| 23,27
|Açılış
|: 8.386
|
|Önceki Kapanış
|: 8.325
|
8.313
En Yüksek
8.404
11:5326,8706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0341
|Açılış
|: 26,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8200
|
26,9220
En Düşük
26,5487
11:5328,8435
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1139
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7000
|
28,9630
En Düşük
28,4397
11:531.664,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.664,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,92
|
1.668,38
En Düşük
1.637,43
BIST En Aktif Hisseler11:51
|BOSSA
|11,66
|70.515.630
|% 10,00
|
|RYGYO
|23,76
|91.358.585
|% 10,00
|
|QNBFL
|336,70
|468.686
|% 10,00
|
|ISBTR
|136.171,20
|4.357.478
|% 10,00
|
|SUMAS
|169,40
|378.270
|% 10,00
|
|OFSYM
|91,80
|193.556.974
|% -10,00
|
|TATEN
|72,60
|480.631.723
|% -9,98
|
|ULAS
|20,82
|961.030
|% -8,68
|
|ONCSM
|219,50
|42.800.126
|% -7,38
|
|BYDNR
|54,20
|172.443.923
|% -6,55
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|THYAO
|241,40
|2.514.969.106
|% -0,78
|
|ISCTR
|23,84
|2.334.362.333
|% -3,48
|
|KZGYO
|48,80
|1.862.946.401
|% 9,96
|
|YKBNK
|16,88
|1.842.053.329
|% -2,20
|
|ZOREN
|5,24
|1.595.306.496
|% 2,95
|
|EKGYO
|9,59
|1.312.560.060
|% 1,16
|
|KOZAL
|33,06
|4.143.889.938
|% 6,92
|
|SKBNK
|5,70
|734.664.402
|% 3,26
|
|KLGYO
|3,40
|429.959.873
|% 1,80
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8605
|26,8672
|% 0,11
|
|Euro
|28,8327
|28,8436
|% 0,40
|
|Sterlin
|33,5201
|33,6882
|% 0,48
|
|Frank
|30,0064
|30,1871
|% 0,25
|
|Riyal
|7,1391
|7,1749
|% 0,08
|
|11:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|8,80
|
|Altın Gr.
|1.664
|1.664
|8,34
|
|Cumhuriyet
|11.278
|11.449
|-1,00
|
|Tam
|11.073
|11.165
|56,00
|
|Yarım
|5.554
|5.606
|30,00
|
|Çeyrek
|2.768
|2.803
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|19,99
|20,02
|0,22
|
|B. Petrol
|90,27
|90,27
|-0,38
|
Seans Raporu
11:51
daha fazla
-
12:06KUTPO
Yüzde 9.60 oranında artışla 74.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 282, 217 adet işlem
-
12:05NTGAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 19.41 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 889 adet işlem
-
12:04ADEL
Yüzde 7.60 oranında artışla 658.10 lira fiyatla işlem gören hissede 303, 683 adet işlem
-
12:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 65 kaybederek (% -0.04 ) 8, 825
-
12:03XU100
Endeks 8, 353 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 33 üstünde . İşlem hacmi 137, 006.00 milyon TL de