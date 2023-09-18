***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.09.2023 09:58
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 11/09/2023- 15/09/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195551
BIST
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12:587.896
En Düşük
|Değişim
|: -0,83%
|| -65,85
|Açılış
|: 7.952
|
|Önceki Kapanış
|: 7.962
|
7.852
En Yüksek
7.952
12:5827,0215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0395
|Açılış
|: 26,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9800
|
27,0245
En Düşük
26,6961
12:5828,8520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0460
|Açılış
|: 28,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7800
|
28,8655
En Düşük
28,2350
12:581.673,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.673,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.669,39
|
1.676,68
En Düşük
1.650,71
BIST En Aktif Hisseler12:56
|ISBTR
|219.304,90
|1.315.829
|% 10,00
|
|METUR
|13,78
|66.622.510
|% 9,98
|
|MIATK
|500,20
|295.077.106
|% 9,98
|
|TRILC
|17,30
|254.807.576
|% 9,98
|
|ELITE
|47,90
|278.342.133
|% 9,96
|
|PEKGY
|25,38
|229.815.986
|% -10,00
|
|ATSYH
|56,70
|2.188.280
|% -10,00
|
|INGRM
|540,50
|200.057.392
|% -9,99
|
|QNBFL
|360,00
|407.160
|% -9,98
|
|BYDNR
|47,30
|37.003.392
|% -7,53
|
|THYAO
|222,90
|3.479.511.194
|% -1,85
|
|EBEBK
|80,45
|1.978.450.715
|% 6,13
|
|SISE
|53,25
|1.630.397.790
|% -2,38
|
|TUPRS
|140,60
|1.629.373.466
|% -0,64
|
|ISCTR
|21,86
|1.569.316.084
|% 1,30
|
|ZOREN
|4,75
|589.280.140
|% -0,84
|
|PSGYO
|5,24
|546.747.765
|% 2,75
|
|ODAS
|12,00
|1.090.325.947
|% -2,28
|
|YKBNK
|16,24
|1.381.131.181
|% 1,06
|
|HALKB
|16,21
|1.375.203.898
|% -4,20
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0139
|27,0202
|% 0,14
|
|Euro
|28,7800
|28,8300
|% 0,17
|
|Sterlin
|33,4044
|33,5720
|% 0,29
|
|Frank
|30,0455
|30,2265
|% 0,35
|
|Riyal
|7,1810
|7,2170
|% 0,13
|
|12:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.673
|3,89
|
|Cumhuriyet
|11.306
|11.477
|-20,00
|
|Tam
|11.076
|11.144
|11,00
|
|Yarım
|5.555
|5.595
|5,00
|
|Çeyrek
|2.769
|2.798
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,16
|23,20
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,09
|20,12
|0,12
|
|B. Petrol
|94,30
|94,30
|0,37
|