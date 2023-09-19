***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.09.2023 15:05
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
19/09/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 316 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 20/09/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196162
BIST
'
16:007.658
En Düşük
|Değişim
|: -0,29%
|| -22,36
|Açılış
|: 7.697
|
|Önceki Kapanış
|: 7.680
|
7.645
En Yüksek
7.789
16:0027,0350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0261
|Açılış
|: 27,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0050
|
27,1347
En Düşük
26,8557
16:0028,9004
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0056
|Açılış
|: 28,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8000
|
29,2086
En Düşük
28,4597
16:001.682,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,92
|Açılış
|: 1.681,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.679,51
|
1.687,19
En Düşük
1.669,82
BIST En Aktif Hisseler16:00
|TETMT
|1.695,20
|3.626.033
|% 10,00
|
|BURVA
|63,80
|46.223.544
|% 10,00
|
|TARKM
|190,30
|13.618.249
|% 10,00
|
|MIATK
|550,20
|438.935.176
|% 10,00
|
|CLEBI
|891,00
|48.976.696
|% 10,00
|
|INGRM
|486,50
|154.672.010
|% -9,99
|
|SRVGY
|300,50
|103.808.115
|% -9,98
|
|ANGEN
|19,60
|524.775.386
|% -6,84
|
|BRSAN
|728,20
|1.810.668.674
|% -6,64
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|SAHOL
|55,10
|5.889.816.443
|% -1,25
|
|THYAO
|215,60
|5.863.953.668
|% -1,15
|
|TUPRS
|140,80
|4.306.184.542
|% 1,66
|
|ASTOR
|134,90
|3.243.301.406
|% 2,98
|
|KOZAL
|27,64
|2.754.963.636
|% -0,43
|
|EKGYO
|7,86
|1.574.659.059
|% -3,08
|
|SKBNK
|5,45
|809.950.564
|% -5,38
|
|ZOREN
|4,63
|571.787.615
|% 0,87
|
|YKBNK
|15,84
|1.924.330.002
|% -0,63
|
|ISCTR
|21,72
|2.458.414.842
|% -0,46
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0294
|27,0350
|% 0,10
|
|Euro
|28,8917
|28,9004
|% -0,02
|
|Sterlin
|33,4309
|33,5986
|% 0,23
|
|Frank
|30,0312
|30,2121
|% 0,13
|
|Riyal
|7,1839
|7,2199
|% 0,06
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|2,52
|
|Cumhuriyet
|11.335
|11.506
|37,00
|
|Tam
|11.096
|11.163
|-51,00
|
|Yarım
|5.565
|5.605
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.802
|-13,00
|
Seans Raporu
16:00
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