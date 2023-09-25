***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.09.2023 09:50
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/09/2023- 22/09/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196994
BIST
'
12:098.213
En Düşük
|Değişim
|: 2,17%
|| 174,20
|Açılış
|: 8.105
|
|Önceki Kapanış
|: 8.039
|
8.097
En Yüksek
8.215
12:0927,2095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0677
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2100
|
27,2169
En Düşük
27,1205
12:0928,9388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0000
|
29,3484
En Düşük
28,8910
12:091.681,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.681,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,29
|
1.685,51
En Düşük
1.678,97
BIST En Aktif Hisseler12:09
|NATEN
|313,60
|154.906.828
|% 10,00
|
|CIMSA
|325,70
|816.665.769
|% 10,00
|
|AYES
|33,44
|2.551.539
|% 10,00
|
|CASA
|93,50
|1.274.031
|% 10,00
|
|ISBTR
|353.192,40
|353.192
|% 10,00
|
|SUMAS
|210,60
|797.121
|% -10,00
|
|KUVVA
|53,90
|4.219.346
|% -5,44
|
|EUKYO
|10,40
|5.456.162
|% -4,15
|
|ATAGY
|9,59
|20.901.575
|% -4,10
|
|TMPOL
|52,90
|20.779.124
|% -3,99
|
|EREGL
|45,68
|4.590.881.584
|% 5,55
|
|TUPRS
|162,80
|3.526.154.924
|% 5,65
|
|KRDMD
|29,70
|3.180.196.475
|% 7,92
|
|THYAO
|229,40
|3.176.557.570
|% 1,46
|
|KONTR
|345,40
|3.021.537.475
|% 8,07
|
|ZOREN
|5,05
|712.724.254
|% 3,70
|
|EKGYO
|8,10
|1.001.223.036
|% 2,40
|
|ISCTR
|25,24
|2.932.965.363
|% 1,37
|
|ADESE
|2,66
|303.020.789
|% 7,69
|
|IHLAS
|1,21
|134.310.497
|% 5,22
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,2039
|27,2095
|% 0,25
|
|Euro
|28,9193
|28,9388
|% 0,02
|
|Sterlin
|33,1539
|33,3201
|% 0,10
|
|Frank
|29,7891
|29,9686
|% -0,08
|
|Riyal
|7,2318
|7,2680
|% 0,25
|
|12:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.922
|-3,11
|
|Altın Gr.
|1.681
|1.682
|1,46
|
|Cumhuriyet
|11.343
|11.514
|-29,00
|
|Tam
|11.114
|11.185
|-5,00
|
|Yarım
|5.574
|5.616
|-2,00
|
|Çeyrek
|2.778
|2.808
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,46
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|20,51
|20,54
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,27
|92,27
|0,31
|
Seans Raporu
12:09
daha fazla
-
12:24ERBOS
Yüzde 6.48 oranında artışla 170.90 lira fiyatla işlem gören hissede 308, 988 adet işlem
-
12:23XU100
Endeks 8, 210 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 13 üstünde . İşlem hacmi 61, 884.00 milyon TL de
-
12:23KRDMD
Yüzde 7.63 oranında artışla 29.62 lira fiyatla işlem gören hissede 111, 820, 801 adet işlem
-
12:22KRDMB
Yüzde 7.10 oranında artışla 26.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 428, 577 adet işlem
-
12:19KFEIN
Yüzde 8.93 oranında artışla 44.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 102, 854 adet işlem