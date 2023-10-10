***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.10.2023 15:16
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10/10/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 306 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 11/10/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203827
BIST
'
16:018.414
En Düşük
|Değişim
|: 2,69%
|| 220,27
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.419
16:0127,7265
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0577
|Açılış
|: 27,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9772
En Düşük
27,6377
16:0129,4107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,1264
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,6689
En Düşük
29,2127
16:011.653,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,85
|Açılış
|: 1.653,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.651,89
BIST En Aktif Hisseler16:01
|DOBUR
|71,50
|21.278.667
|% 10,00
|
|BVSAN
|110,00
|536.498.426
|% 10,00
|
|POLTK
|9.020,00
|135.584.610
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|398.729.139
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.018,80
|196.105.068
|% 10,00
|
|IHAAS
|22,32
|499.973.826
|% -10,00
|
|KUVVA
|65,30
|4.206.481
|% -6,11
|
|SUNTK
|71,00
|51.523.690
|% -3,92
|
|SUMAS
|221,00
|434.541
|% -3,87
|
|YKSLN
|15,19
|73.605.569
|% -3,37
|
|ASELS
|42,94
|4.806.906.148
|% -2,14
|
|THYAO
|231,70
|4.221.635.259
|% 1,98
|
|TUPRS
|148,20
|3.273.956.526
|% 0,20
|
|YKBNK
|19,24
|3.228.358.712
|% 3,89
|
|EREGL
|44,42
|3.084.849.666
|% 2,63
|
|ZOREN
|6,50
|3.068.151.053
|% 5,69
|
|KATMR
|3,18
|980.334.042
|% -1,24
|
|EKGYO
|8,33
|2.163.591.141
|% 1,71
|
|SKBNK
|7,52
|1.832.672.975
|% 8,20
|
|ODAS
|13,58
|2.925.249.265
|% 9,08
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7212
|27,7265
|% 0,21
|
|Euro
|29,3988
|29,4107
|% 0,43
|
|Sterlin
|33,8600
|34,0298
|% 0,23
|
|Frank
|30,4389
|30,6223
|% 0,08
|
|Riyal
|7,3696
|7,4066
|% 0,13
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.855
|-6,90
|
|Altın Gr.
|1.654
|1.654
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|11.487
|11.661
|116,00
|
|Tam
|11.251
|11.340
|8,00
|
|Yarım
|5.643
|5.687
|4,00
|
|Çeyrek
|2.813
|2.844
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,78
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|19,32
|19,34
|-0,15
|
|B. Petrol
|87,72
|87,72
|-0,43
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:16GOZDE
Yüzde 5.57 oranında artışla 31.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 002, 858 adet işlem
-
16:15BJKAS
Yüzde 7.00 oranında artışla 49.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 745, 533 adet işlem
-
16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, GUBRF
-
16:14XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 58 artarak (% 2.14 ) 7, 295
-
16:14
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, QNBFB, CASA, BRMEN, SAYAS, TKNSA, BVSAN, BRSAN, SMART, FMIZP