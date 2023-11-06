***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.11.2023 10:01
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 30/10/2023- 03/11/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1214261
BIST
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13:287.863
En Düşük
|Değişim
|: 2,04%
|| 157,11
|Açılış
|: 7.793
|
|Önceki Kapanış
|: 7.706
|
7.789
En Yüksek
7.898
13:2828,4373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0572
|Açılış
|: 28,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 28,4300
|
28,5142
En Düşük
28,2562
13:2830,6038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,1222
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,4500
|
30,7116
En Düşük
30,2815
13:281.817,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,64
|Açılış
|: 1.817,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.818,47
|
1.827,04
En Düşük
1.807,42
BIST En Aktif Hisseler13:26
|LINK
|124,30
|18.114.491
|% 10,00
|
|YAPRK
|184,80
|18.098.643
|% 10,00
|
|TURGG
|605,50
|41.487.967
|% 9,99
|
|METUR
|12,99
|9.755.838
|% 9,99
|
|SNICA
|32,60
|64.996.283
|% 9,99
|
|DITAS
|20,32
|4.958.979
|% -32,98
|
|UFUK
|108,30
|21.370.458
|% -7,51
|
|FENER
|125,50
|937.382.376
|% -7,04
|
|IHYAY
|2,52
|10.561.604
|% -4,55
|
|BRSAN
|862,50
|1.848.231.892
|% -4,53
|
|THYAO
|227,40
|3.914.829.934
|% 0,75
|
|TUPRS
|153,40
|2.712.026.760
|% 2,54
|
|BRSAN
|862,50
|1.848.231.892
|% -4,53
|
|ISCTR
|21,78
|1.425.582.618
|% 3,91
|
|ASTOR
|124,60
|1.416.162.269
|% 3,57
|
|ZOREN
|5,42
|616.708.562
|% 2,26
|
|EKGYO
|6,74
|576.105.903
|% 2,43
|
|ISCTR
|21,78
|1.425.582.618
|% 3,91
|
|YKBNK
|17,65
|1.093.163.742
|% 2,38
|
|ODAS
|11,74
|711.309.220
|% 2,35
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,4277
|28,4420
|% 0,22
|
|Euro
|30,5863
|30,6028
|% 0,40
|
|Sterlin
|35,2000
|35,3766
|% 0,48
|
|Frank
|31,5959
|31,7862
|% 0,42
|
|Riyal
|7,5608
|7,5988
|% 0,25
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|934,93
|936,76
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.128,00
|1.133,22
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,27
|86,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.987,61
|1.987,94
|% 0,66
|