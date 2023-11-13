***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.11.2023 09:57
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 06/11/2023- 10/11/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217267
BIST
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16:177.680
En Düşük
|Değişim
|: -1,18%
|| -91,48
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.771
|
7.669
En Yüksek
7.786
16:1728,5905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0424
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6200
|
28,5934
En Düşük
28,4784
16:1730,5388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0081
|Açılış
|: 30,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,6247
En Düşük
30,0906
16:171.779,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,80
|Açılış
|: 1.779,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.777,26
|
1.785,20
En Düşük
1.770,35
BIST En Aktif Hisseler16:17
|ATATP
|65,45
|53.247.731
|% 10,00
|
|AVTUR
|10,45
|9.287.017
|% 10,00
|
|ARENA
|29,06
|65.935.636
|% 9,99
|
|ETYAT
|10,15
|8.219.164
|% 9,97
|
|DERIM
|16,44
|8.109.509
|% 9,97
|
|ISBTR
|576.642,50
|10.956.208
|% -10,00
|
|QNBFL
|990,00
|3.140.730
|% -10,00
|
|EMNIS
|110,10
|1.285.765
|% -9,98
|
|TURGG
|543,00
|65.881.235
|% -9,95
|
|QNBFB
|324,50
|7.613.012
|% -9,86
|
|THYAO
|235,90
|10.335.875.109
|% 2,97
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|TUPRS
|149,70
|2.611.733.023
|% -0,07
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|EKGYO
|7,11
|1.880.656.141
|% 3,34
|
|ISCTR
|20,28
|2.859.977.766
|% 1,00
|
|IHLAS
|1,37
|175.003.131
|% 9,60
|
|REEDR
|28,70
|3.542.867.816
|% 6,85
|
|ZOREN
|5,10
|621.366.416
|% -2,30
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,5858
|28,5905
|% 0,15
|
|Euro
|30,5279
|30,5388
|% 0,03
|
|Sterlin
|34,9062
|35,0812
|% 0,31
|
|Frank
|31,4686
|31,6582
|% -0,13
|
|Riyal
|7,5995
|7,6376
|% 0,15
|
|16:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,10
|22,13
|% 0,66
|
|Platin
|853,03
|855,25
|% 0,66
|
|Paladyum
|975,24
|978,66
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,62
|81,62
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.935,29
|1.935,64
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:17
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16:32BIGCH
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -78, 53 kaybederek (% -1.16 ) 6, 667
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16:30
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TURGG, EMNIS, QNBFL, ISBTR