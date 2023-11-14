***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.11.2023 16:20
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14/11/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 306 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 15/11/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1217841
BIST
'
16:517.681
En Düşük
|Değişim
|: 1,49%
|| 113,09
|Açılış
|: 7.601
|
|Önceki Kapanış
|: 7.568
|
7.520
En Yüksek
7.683
16:5128,6400
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0496
|Açılış
|: 28,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6600
|
28,7072
En Düşük
28,5144
16:5130,9751
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,3537
|Açılış
|: 30,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,5500
|
30,9751
En Düşük
30,5634
16:511.798,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 9,36
|Açılış
|: 1.798,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.789,21
|
1.803,38
En Düşük
897,50
BIST En Aktif Hisseler16:49
|PENTA
|22,22
|143.185.442
|% 10,00
|
|BANVT
|143,00
|203.964.398
|% 10,00
|
|BFREN
|11.910,00
|375.985.753
|% 10,00
|
|ISBTR
|634.305,00
|4.168.535
|% 10,00
|
|ENSRI
|32,82
|50.140.780
|% 9,99
|
|PRZMA
|56,70
|61.140.702
|% -10,00
|
|KSTUR
|1.908,00
|3.550.451
|% -10,00
|
|KLNMA
|60,75
|10.744.170
|% -10,00
|
|TURGG
|488,75
|41.131.391
|% -9,99
|
|ORMA
|219,00
|7.222.154
|% -9,99
|
|THYAO
|237,10
|7.005.720.509
|% 2,11
|
|TUPRS
|151,50
|3.308.574.119
|% 3,06
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|MIATK
|815,00
|2.734.066.632
|% 9,99
|
|REEDR
|25,42
|2.601.731.144
|% -6,89
|
|EKGYO
|7,41
|2.552.449.407
|% 5,71
|
|IHLAS
|1,47
|364.642.495
|% 7,30
|
|ZOREN
|5,08
|710.247.518
|% 2,01
|
|ISCTR
|19,96
|2.736.331.773
|% 0,81
|
|IHGZT
|1,38
|184.168.025
|% -4,83
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,6229
|28,6306
|% 0,14
|
|Euro
|30,9328
|30,9457
|% 1,06
|
|Sterlin
|35,3956
|35,5731
|% 1,13
|
|Frank
|31,8644
|32,0564
|% 0,89
|
|Riyal
|7,6099
|7,6481
|% 0,12
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,65
|22,68
|% 0,66
|
|Platin
|876,99
|878,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|994,88
|999,92
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,71
|82,71
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.954,38
|1.954,72
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:49
daha fazla
-
17:04MARBL
Yüzde 9.98 oranında artışla 17.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 015, 788 adet işlem
-
17:02IHLAS
Yüzde 7.30 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 256, 310, 848 adet işlem
-
17:01
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, PETKM, TUPRS
-
17:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 84, 07 artarak (% 1.28 ) 6, 656
-
17:01
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NATEN, KERVN, KLMSN, BFREN, MIATK, ENSRI, IHLGM, SANEL, PENTA, ATATP