***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
20.11.2023 10:11
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 13/11/2023- 17/11/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218848
BIST
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13:307.960
En Düşük
|Değişim
|: 1,36%
|| 106,81
|Açılış
|: 7.918
|
|Önceki Kapanış
|: 7.853
|
7.918
En Yüksek
7.975
13:3028,7844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,1070
|Açılış
|: 28,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7850
|
28,7844
En Düşük
28,6078
13:3031,4487
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1180
|Açılış
|: 31,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3000
|
31,4913
En Düşük
31,2258
13:301.827,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,87
|Açılış
|: 1.827,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.826,46
|
1.832,88
En Düşük
1.818,32
BIST En Aktif Hisseler13:28
|LIDFA
|8,47
|25.434.225
|% 10,00
|
|RUBNS
|33,22
|193.045.777
|% 10,00
|
|OYAYO
|27,94
|11.583.416
|% 10,00
|
|SNPAM
|175,10
|10.467.478
|% 9,99
|
|RODRG
|71,55
|23.284.035
|% 9,99
|
|BASCM
|11,74
|3.485.011
|% -9,97
|
|ORMA
|222,30
|7.447.939
|% -9,96
|
|KSTUR
|2.098,00
|2.623.586
|% -9,88
|
|CASA
|102,00
|18.071.528
|% -9,81
|
|ISBTR
|629.997,50
|1.894.995
|% -9,71
|
|THYAO
|257,25
|5.096.767.483
|% 1,18
|
|EREGL
|39,34
|1.935.121.649
|% 2,77
|
|TUPRS
|154,70
|1.845.834.380
|% 0,78
|
|MIATK
|52,25
|1.553.308.686
|% -6,82
|
|BRSAN
|789,00
|1.495.418.956
|% 7,93
|
|ZOREN
|5,12
|815.232.934
|% 1,39
|
|EKGYO
|7,65
|900.419.071
|% 1,59
|
|ISCTR
|20,92
|1.456.354.298
|% 1,85
|
|IHLAS
|1,35
|88.799.183
|% -5,59
|
|IHLGM
|1,85
|111.255.630
|% -6,57
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,7251
|28,7905
|% 0,39
|
|Euro
|31,4444
|31,4585
|% 0,41
|
|Sterlin
|35,7788
|35,9582
|% 0,43
|
|Frank
|32,4174
|32,6127
|% 0,53
|
|Riyal
|7,6446
|7,6830
|% 0,28
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,54
|23,57
|% 0,66
|
|Platin
|903,10
|904,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.054,53
|1.060,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,27
|81,27
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.976,95
|1.977,26
|% 0,66
|