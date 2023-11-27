***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.11.2023 09:46
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 20/11/2023- 24/11/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220135
BIST
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10:298.067
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 107,16
|Açılış
|: 8.029
|
|Önceki Kapanış
|: 7.960
|
8.023
En Yüksek
8.073
10:2928,9230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0644
|Açılış
|: 28,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8400
|
28,9230
En Düşük
28,8162
10:2931,6905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0848
|Açılış
|: 31,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,4200
|
31,8136
En Düşük
31,5383
10:291.868,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 10,54
|Açılış
|: 1.868,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.858,22
|
1.875,94
En Düşük
1.855,02
BIST En Aktif Hisseler10:26
|BINHO
|221,20
|26.071.074
|% 10,00
|
|ORCAY
|13,42
|198.228.928
|% 10,00
|
|DOCO
|4.400,00
|55.937.133
|% 10,00
|
|KLNMA
|51,15
|1.082.999
|% 10,00
|
|SAMAT
|35,66
|68.882.783
|% 9,99
|
|DAPGM
|50,40
|22.788.864
|% -10,00
|
|KSTUR
|2.020,00
|521.160
|% -6,91
|
|AVTUR
|8,23
|1.170.940
|% -6,90
|
|LINK
|215,10
|13.231.297
|% -5,62
|
|NATEN
|353,75
|134.476.384
|% -4,97
|
|THYAO
|260,50
|1.632.954.556
|% 0,29
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|TUPRS
|152,60
|492.969.433
|% 1,40
|
|ISCTR
|22,06
|1.343.667.106
|% 3,76
|
|EKGYO
|7,49
|301.553.911
|% 2,32
|
|YKBNK
|18,62
|702.523.386
|% 4,49
|
|AKBNK
|33,70
|982.820.389
|% 5,78
|
|VAKBN
|15,18
|286.545.205
|% 1,88
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8848
|28,9352
|% 0,27
|
|Euro
|31,6766
|31,6905
|% 0,27
|
|Sterlin
|36,3722
|36,5546
|% 0,24
|
|Frank
|32,6874
|32,8843
|% 0,29
|
|Riyal
|7,6886
|7,7272
|% 0,22
|
|10:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,61
|24,65
|% 0,66
|
|Platin
|936,54
|937,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.075,39
|1.081,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,07
|80,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,91
|2.010,17
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:26
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