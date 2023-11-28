***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.11.2023 11:22
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 27.11.2023 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220477
BIST
'
12:038.118
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 11,07
|Açılış
|: 8.116
|
|Önceki Kapanış
|: 8.107
|
8.109
En Yüksek
8.149
12:0328,9358
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0302
|Açılış
|: 28,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9300
|
28,9384
En Düşük
28,8301
12:0331,7080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0141
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6000
|
31,7415
En Düşük
31,6204
12:031.874,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,58
|Açılış
|: 1.874,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.870,86
|
1.877,20
En Düşük
1.868,54
BIST En Aktif Hisseler12:01
|BINHO
|243,30
|69.991.814
|% 9,99
|
|SAMAT
|39,22
|52.085.061
|% 9,98
|
|SANEL
|22,98
|8.497.118
|% 9,95
|
|EKOS
|22,56
|16.118.150
|% 9,94
|
|JANTS
|159,20
|407.767.801
|% 9,94
|
|DAPGM
|45,36
|301.487.823
|% -10,00
|
|LIDER
|217,00
|315.428.742
|% -10,00
|
|LINK
|192,20
|26.587.814
|% -8,26
|
|ENSRI
|28,50
|790.790
|% -7,77
|
|BASCM
|12,61
|168.520
|% -6,59
|
|THYAO
|260,75
|4.598.823.042
|% 0,10
|
|SASA
|49,70
|2.552.483.961
|% 6,56
|
|AKBNK
|34,20
|1.664.211.140
|% -0,29
|
|TUPRS
|155,20
|1.503.438.683
|% -0,51
|
|ISCTR
|22,20
|1.310.778.347
|% -1,25
|
|ZOREN
|5,20
|576.002.748
|% -2,07
|
|ISCTR
|22,20
|1.310.778.347
|% -1,25
|
|SASA
|49,70
|2.552.483.961
|% 6,56
|
|YKBNK
|18,90
|987.497.091
|% -0,58
|
|HEKTS
|22,02
|1.082.975.886
|% 4,66
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9192
|28,9362
|% 0,11
|
|Euro
|31,6916
|31,6998
|% 0,02
|
|Sterlin
|36,4212
|36,6039
|% 0,13
|
|Frank
|32,7095
|32,9066
|% 0,09
|
|Riyal
|7,6904
|7,7289
|% 0,14
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,62
|24,66
|% 0,66
|
|Platin
|924,75
|926,60
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,77
|1.067,16
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,60
|80,60
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.015,25
|2.015,51
|% 0,66
|