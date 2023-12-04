***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.12.2023 09:42
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 27/11/2023- 01/12/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1221747
BIST
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10:478.016
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -10,07
|Açılış
|: 8.051
|
|Önceki Kapanış
|: 8.026
|
8.008
En Yüksek
8.070
10:4728,9252
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0292
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,2476
En Düşük
28,7960
10:4731,4201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0405
|Açılış
|: 31,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,3500
|
31,8870
En Düşük
31,3699
10:471.927,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,34
|Açılış
|: 1.927,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.924,11
|
1.997,75
En Düşük
1.921,58
BIST En Aktif Hisseler10:47
|EKOS
|33,00
|93.117.618
|% 10,00
|
|HUBVC
|10,34
|35.531.023
|% 10,00
|
|FONET
|34,10
|89.524.526
|% 10,00
|
|CANTE
|20,58
|318.137.865
|% 9,99
|
|YGYO
|3,31
|48.056.775
|% 9,97
|
|ENSRI
|25,06
|4.225.687
|% -9,99
|
|DAPGM
|36,26
|619.017.760
|% -8,43
|
|KTLEV
|52,10
|103.714.494
|% -8,36
|
|MRSHL
|1.895,00
|99.705.166
|% -7,56
|
|EMNIS
|113,70
|234.336
|% -6,96
|
|THYAO
|262,25
|2.495.467.535
|% 0,58
|
|TUPRS
|155,40
|1.123.911.768
|% 1,37
|
|KOZAL
|24,22
|743.693.855
|% 2,98
|
|DAPGM
|36,26
|619.017.760
|% -8,43
|
|ISCTR
|22,22
|596.470.392
|% 0,73
|
|ODAS
|11,24
|490.380.504
|% 3,98
|
|EKGYO
|7,37
|313.579.151
|% 0,27
|
|MOBTL
|4,38
|139.469.365
|% -1,35
|
|KOZAL
|24,22
|743.693.855
|% 2,98
|
|ISCTR
|22,22
|596.470.392
|% 0,73
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,8618
|28,9252
|% 0,10
|
|Euro
|31,3703
|31,4201
|% -0,13
|
|Sterlin
|36,5402
|36,7234
|% -0,20
|
|Frank
|32,9409
|33,1393
|% -0,50
|
|Riyal
|7,6897
|7,7283
|% 0,13
|
|10:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,25
|25,29
|% 0,66
|
|Platin
|927,53
|930,11
|% 0,66
|
|Paladyum
|985,00
|989,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,21
|78,21
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.072,45
|2.072,80
|% 0,66
|
Seans Raporu
10:47
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11:02VBTYZ
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 82 artarak (% 0.34 ) 7, 097
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11:00
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