***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.12.2023 10:47
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04/12/2023- 08/12/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224302
BIST
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14:577.779
En Düşük
|Değişim
|: -1,71%
|| -134,97
|Açılış
|: 7.920
|
|Önceki Kapanış
|: 7.914
|
7.749
En Yüksek
7.925
14:5728,9943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0097
|Açılış
|: 28,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0157
En Düşük
28,8493
14:5731,2425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0283
|Açılış
|: 31,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2500
|
31,3600
En Düşük
31,0975
14:571.860,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -6,24
|Açılış
|: 1.860,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.866,62
|
1.872,34
En Düşük
1.855,85
BIST En Aktif Hisseler14:57
|SKYMD
|10,24
|1.708.442
|% 9,99
|
|CATES
|76,00
|5.903.148
|% 9,99
|
|SAMAT
|61,85
|66.181.341
|% 9,96
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|OTTO
|354,75
|2.257.246
|% 9,83
|
|UMPAS
|8,10
|8.265.391
|% -10,00
|
|AYES
|31,28
|1.413.238
|% -9,96
|
|GZNMI
|24,34
|28.503.505
|% -8,50
|
|LIDER
|57,00
|208.727.532
|% -8,29
|
|KRGYO
|46,22
|61.765.205
|% -8,29
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|PGSUS
|691,50
|989.932.779
|% -3,22
|
|ASTOR
|101,90
|783.495.689
|% -2,11
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|KONTR
|224,00
|708.964.967
|% -2,61
|
|AGROT
|15,27
|1.865.355.754
|% 9,94
|
|ODAS
|9,69
|481.274.871
|% -3,00
|
|IHLGM
|1,58
|64.487.790
|% -2,47
|
|FORMT
|3,55
|85.546.232
|% -1,39
|
|MIATK
|38,72
|720.805.509
|% -4,40
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9908
|28,9943
|% 0,03
|
|Euro
|31,2279
|31,2425
|% 0,09
|
|Sterlin
|36,3643
|36,5466
|% 0,29
|
|Frank
|32,8035
|33,0011
|% -0,03
|
|Riyal
|7,7071
|7,7458
|% 0,03
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,89
|22,93
|% 0,66
|
|Platin
|923,30
|925,98
|% 0,66
|
|Paladyum
|946,92
|950,68
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|75,25
|75,25
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.995,56
|1.995,86
|% 0,66
|