***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.12.2023 17:18
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/12/2023 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 316 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 13/12/2023 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1224949
BIST
'
18:057.749
En Düşük
|Değişim
|: 0,26%
|| 20,41
|Açılış
|: 7.727
|
|Önceki Kapanış
|: 7.728
|
7.662
En Yüksek
7.791
18:0529,0517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0506
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0150
|
29,0656
En Düşük
28,8798
18:0531,3674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1210
|Açılış
|: 31,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,2300
|
31,4745
En Düşük
31,0997
18:051.851,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,57
|Açılış
|: 1.851,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.846,57
|
1.864,97
En Düşük
1.840,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CATES
|83,60
|12.006.381
|% 10,00
|
|EYGYO
|26,40
|56.136.433
|% 10,00
|
|AVTUR
|9,68
|26.169.242
|% 10,00
|
|TETMT
|3.685,00
|43.979.708
|% 10,00
|
|KONKA
|43,14
|67.354.430
|% 9,99
|
|BTCIM
|126,90
|470.988.736
|% -10,00
|
|PRZMA
|43,00
|61.506.986
|% -9,97
|
|KRGYO
|40,84
|65.304.158
|% -9,96
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|LIDER
|50,40
|233.047.358
|% -9,92
|
|THYAO
|249,00
|10.779.897.570
|% 1,10
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|TUPRS
|147,00
|4.716.222.040
|% -1,21
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|EKGYO
|7,40
|2.240.182.798
|% -1,46
|
|ISCTR
|22,42
|5.522.651.789
|% 2,19
|
|YKBNK
|20,24
|4.149.355.154
|% 3,32
|
|AGROT
|13,75
|2.637.638.680
|% -9,95
|
|AKBNK
|37,24
|6.201.254.833
|% 6,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0462
|29,0517
|% 0,17
|
|Euro
|31,3514
|31,3674
|% 0,39
|
|Sterlin
|36,3262
|36,5084
|% 0,09
|
|Frank
|32,9944
|33,1931
|% 0,35
|
|Riyal
|7,7209
|7,7596
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,83
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|915,85
|918,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,50
|974,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|74,07
|74,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|1.982,74
|1.983,07
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59IZFAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 658, 754 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 41, 18 artarak (% 0.49 ) 8, 365
-
17:57XU100
Endeks 7, 761 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 76, 474.00 milyon TL de
-
17:57AKBNK
Yüzde 6.53 oranında artışla 37.18 lira fiyatla işlem gören hissede 154, 233, 140 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde 6.10 oranında artışla 76.50 lira fiyatla işlem gören hissede 464, 908 adet işlem