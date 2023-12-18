***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.12.2023 11:25
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 11/12/2023- 15/12/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226354
BIST
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16:087.861
En Düşük
|Değişim
|: -1,66%
|| -132,85
|Açılış
|: 7.958
|
|Önceki Kapanış
|: 7.994
|
7.839
En Yüksek
8.010
16:0829,0640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0849
|Açılış
|: 29,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0300
|
29,0676
En Düşük
28,8490
16:0831,7680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1401
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,5800
|
31,7896
En Düşük
31,4643
16:081.891,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 10,47
|Açılış
|: 1.890,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880,55
|
1.894,62
En Düşük
1.871,58
BIST En Aktif Hisseler16:08
|UFUK
|99,55
|3.598.840
|% 10,00
|
|YBTAS
|136.125,00
|3.984.925
|% 10,00
|
|SAMAT
|54,55
|107.232.805
|% 9,98
|
|BANVT
|116,20
|65.455.491
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,08
|4.577.473
|% 9,93
|
|GUBRF
|324,00
|1.039.571.288
|% -10,00
|
|CATES
|55,00
|630.166.649
|% -9,98
|
|PRZMA
|41,30
|60.476.612
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.286.150
|% -9,83
|
|MRGYO
|7,78
|47.333.937
|% -9,64
|
|ISCTR
|24,50
|5.374.134.316
|% 0,49
|
|THYAO
|248,40
|4.735.571.692
|% -1,92
|
|YKBNK
|21,42
|2.898.014.213
|% -1,02
|
|AKBNK
|39,28
|2.721.280.526
|% 0,46
|
|EREGL
|41,92
|2.495.311.977
|% 0,05
|
|BEGYO
|3,21
|1.009.286.150
|% -9,83
|
|ISCTR
|24,50
|5.374.134.316
|% 0,49
|
|YKBNK
|21,42
|2.898.014.213
|% -1,02
|
|EKGYO
|7,39
|795.184.149
|% -0,27
|
|MOBTL
|4,72
|388.642.247
|% -8,17
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0539
|29,0640
|% 0,29
|
|Euro
|31,7562
|31,7680
|% 0,44
|
|Sterlin
|36,6688
|36,8527
|% 0,13
|
|Frank
|33,3474
|33,5482
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7237
|7,7624
|% 0,28
|
|16:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,85
|23,89
|% 0,66
|
|Platin
|952,82
|956,21
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.184,74
|1.187,60
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,94
|77,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,42
|2.023,80
|% 0,66
|