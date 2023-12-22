***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 09:40
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen 21.12.2023 vade tarihli Brent Petrol varantlarının itfa fiyatlarına ekteki tablodan ulaşabilirsiniz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1227937
BIST
'
11:167.742
En Düşük
|Değişim
|: -0,30%
|| -23,12
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.731
En Yüksek
7.795
11:1629,2104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0568
|Açılış
|: 29,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
11:1632,1907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0152
|Açılış
|: 32,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
11:161.925,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 9,43
|Açılış
|: 1.925,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler11:11
|IDGYO
|6,05
|12.362.769
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.302,50
|1.108.605
|% 9,98
|
|CUSAN
|21,44
|28.446.318
|% 9,95
|
|DMRGD
|12,29
|7.947.083
|% 9,93
|
|QNBFB
|341,00
|5.185.928
|% 9,29
|
|GUBRF
|212,90
|71.047.072
|% -9,98
|
|KUYAS
|60,45
|59.891.986
|% -9,98
|
|DERHL
|8,12
|85.583.673
|% -9,98
|
|MRGYO
|5,11
|68.830.739
|% -9,88
|
|CEMAS
|4,08
|191.526.815
|% -8,72
|
|THYAO
|244,40
|1.403.424.092
|% -0,24
|
|ISCTR
|24,32
|1.226.827.659
|% 1,25
|
|AKBNK
|39,36
|910.922.960
|% 0,66
|
|EREGL
|43,18
|814.911.369
|% 0,14
|
|ASTOR
|95,20
|779.650.804
|% 0,74
|
|ISCTR
|24,32
|1.226.827.659
|% 1,25
|
|CEMAS
|4,08
|191.526.815
|% -8,72
|
|BEGYO
|2,80
|114.152.635
|% 1,45
|
|EKGYO
|7,27
|289.706.130
|% 0,97
|
|YKBNK
|20,62
|579.865.723
|% -0,87
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2006
|29,2105
|% 0,20
|
|Euro
|32,1606
|32,1801
|% 0,01
|
|Sterlin
|36,9613
|37,1467
|% 0,24
|
|Frank
|33,9687
|34,1733
|% 0,21
|
|Riyal
|7,7623
|7,8012
|% 0,19
|
|11:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,48
|% 0,66
|
|Platin
|969,67
|971,62
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.212,89
|1.216,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.050,16
|2.050,43
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:11
daha fazla
-
11:27BRYAT
Yüzde -3.48 oranında düşüşle 2, 413.00 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 770 adet işlem
-
11:26CEMAS
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 4.08 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 380, 219 adet işlem
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, ALARK, KOZAL
-
11:25
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KONTR, KRDMD, ISCTR
-
11:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 46 kaybederek (% -0.15 ) 6, 868