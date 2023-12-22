***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.12.2023 13:56
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varant ve sertifikaların, dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle, Borsa İstanbul'da işlem sıraları tabloda belirtilen tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228023
BIST
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15:127.654
En Düşük
|Değişim
|: -1,42%
|| -110,60
|Açılış
|: 7.770
|
|Önceki Kapanış
|: 7.765
|
7.641
En Yüksek
7.795
15:1229,2153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0617
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,1450
|
29,4350
En Düşük
29,0765
15:1232,2844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,1089
|Açılış
|: 32,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9500
|
32,3811
En Düşük
32,0346
15:121.936,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 21,00
|Açılış
|: 1.936,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.915,76
|
1.938,04
En Düşük
1.912,63
BIST En Aktif Hisseler15:12
|RTALB
|16,61
|193.755.802
|% 10,00
|
|ISBTR
|554.400,00
|3.880.313
|% 10,00
|
|MARBL
|14,13
|36.022.305
|% 9,96
|
|CUSAN
|21,44
|34.741.338
|% 9,95
|
|FORTE
|76,30
|263.346.249
|% 9,94
|
|DERHL
|8,12
|161.806.889
|% -9,98
|
|GUBRF
|212,90
|256.862.740
|% -9,98
|
|SAMAT
|49,02
|28.102.820
|% -9,97
|
|QNBFL
|849,00
|6.306.335
|% -9,97
|
|MRGYO
|5,11
|79.180.605
|% -9,88
|
|THYAO
|239,20
|3.351.378.180
|% -2,37
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|EREGL
|42,84
|1.751.941.444
|% -0,65
|
|AKBNK
|39,30
|1.743.545.398
|% 0,51
|
|TUPRS
|149,70
|1.608.364.974
|% -1,84
|
|BEGYO
|2,76
|267.684.802
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,18
|692.015.211
|% -0,28
|
|ISCTR
|24,16
|2.280.321.619
|% 0,58
|
|CEMAS
|4,26
|392.236.778
|% -4,70
|
|YKBNK
|20,62
|1.382.249.863
|% -0,87
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2069
|29,2153
|% 0,21
|
|Euro
|32,2722
|32,2844
|% 0,34
|
|Sterlin
|37,1085
|37,2946
|% 0,64
|
|Frank
|34,0989
|34,3043
|% 0,59
|
|Riyal
|7,7643
|7,8032
|% 0,22
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,46
|24,49
|% 0,66
|
|Platin
|973,58
|976,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.225,69
|1.231,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,88
|79,88
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.060,81
|2.061,14
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:12
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15:27KRONT
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15:25
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