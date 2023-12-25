***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.12.2023 12:35
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 18/12/2023- 22/12/2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228566
BIST
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15:237.333
En Düşük
|Değişim
|: -2,97%
|| -224,77
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.306
En Yüksek
7.527
15:2329,2249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0142
|Açılış
|: 29,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
15:2332,0303
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,1966
|Açılış
|: 32,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3232
En Düşük
31,9048
15:231.931,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 2,42
|Açılış
|: 1.930,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler15:23
|KBORU
|50,95
|1.553.189.490
|% 7,99
|
|MTRKS
|50,80
|32.580.232
|% 7,35
|
|DIRIT
|9,65
|1.115.376
|% 7,22
|
|PRZMA
|32,56
|54.059.996
|% 6,75
|
|KUVVA
|42,50
|848.997
|% 4,78
|
|QNBFB
|270,00
|5.810.005
|% -10,00
|
|MIPAZ
|38,36
|12.868.053
|% -10,00
|
|SKBNK
|5,67
|211.956.407
|% -10,00
|
|BFREN
|9.585,00
|169.087.670
|% -10,00
|
|ERBOS
|178,20
|49.868.908
|% -10,00
|
|THYAO
|227,30
|2.345.635.377
|% -2,45
|
|TUPRS
|140,80
|2.176.385.204
|% -2,76
|
|KBORU
|50,95
|1.553.189.490
|% 7,99
|
|ISCTR
|22,92
|1.281.755.088
|% -3,62
|
|ASELS
|44,70
|1.129.279.470
|% -1,97
|
|BEGYO
|2,80
|181.993.824
|% 0,36
|
|AKFGY
|1,68
|107.492.332
|% -7,18
|
|EKGYO
|6,88
|421.767.727
|% -2,82
|
|ISCTR
|22,92
|1.281.755.088
|% -3,62
|
|YKBNK
|19,84
|1.010.536.401
|% -3,03
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,1779
|29,2249
|% 0,05
|
|Euro
|32,0265
|32,0303
|% -0,61
|
|Sterlin
|37,0306
|37,2163
|% 0,09
|
|Frank
|34,0217
|34,2266
|% 0,05
|
|Riyal
|7,7748
|7,8138
|% 0,14
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|