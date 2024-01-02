***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.01.2024 12:33
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 25.12.2023- 29.12.2023 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231223
BIST
'
13:337.582
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 112,21
|Açılış
|: 7.542
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:3329,7144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2010
|Açılış
|: 29,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7179
En Düşük
29,4693
13:3332,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0530
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
|
32,8257
En Düşük
32,5590
13:331.982,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,92
|Açılış
|: 1.982,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
|
1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:31
|KUYAS
|58,90
|43.648.920
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|622.878.898
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.809.528
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.538.539
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|217.173.536
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,10
|77.924.516
|% -6,90
|
|NTGAZ
|21,94
|116.605.119
|% -5,02
|
|GUBRF
|169,10
|5.392.732.591
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.039.222.529
|% 3,19
|
|YKBNK
|19,73
|1.684.643.047
|% 0,97
|
|EREGL
|41,96
|1.640.125.717
|% 2,34
|
|AKBNK
|36,84
|1.347.262.760
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,32
|809.896.824
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,07
|684.639.783
|% 2,76
|
|YKBNK
|19,73
|1.684.643.047
|% 0,97
|
|ISCTR
|23,46
|1.219.610.332
|% 0,43
|
|BEGYO
|3,03
|153.324.854
|% 3,77
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7074
|29,7141
|% 0,68
|
|Euro
|32,7375
|32,7531
|% 0,17
|
|Sterlin
|37,6422
|37,8310
|% 0,56
|
|Frank
|34,9021
|35,1123
|% -0,19
|
|Riyal
|7,9006
|7,9402
|% 0,67
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,02
|24,06
|% 0,66
|
|Platin
|998,93
|1.001,03
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.110,26
|1.115,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,81
|78,81
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.075,33
|2.075,60
|% 0,66
|