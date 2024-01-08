***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.01.2024 10:27
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
02.01.2024 - 05.01.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1233698
BIST
'
15:057.779
En Düşük
|Değişim
|: 1,97%
|| 150,28
|Açılış
|: 7.668
|
|Önceki Kapanış
|: 7.629
|
7.668
En Yüksek
7.804
15:0529,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0547
|Açılış
|: 29,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9300
|
29,9032
En Düşük
29,7653
15:0532,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0793
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7000
|
33,0282
En Düşük
32,4997
15:051.941,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -19,31
|Açılış
|: 1.941,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.961,02
|
1.966,77
En Düşük
1.938,68
BIST En Aktif Hisseler15:05
|BVSAN
|90,90
|148.502.043
|% 9,98
|
|TSPOR
|2,76
|88.966.455
|% 9,96
|
|DARDL
|5,52
|14.155.157
|% 9,96
|
|ATATP
|121,60
|125.336.995
|% 9,95
|
|KBORU
|51,65
|144.809.996
|% 9,94
|
|DIRIT
|11,90
|3.350.460
|% -9,09
|
|CASA
|80,10
|3.909.306
|% -6,97
|
|KUYAS
|57,60
|108.457.459
|% -6,34
|
|PEKGY
|28,06
|128.534.374
|% -5,84
|
|UMPAS
|7,83
|967.334
|% -5,66
|
|ISCTR
|24,70
|4.300.507.411
|% 6,56
|
|THYAO
|242,60
|4.044.508.069
|% 1,42
|
|TUPRS
|138,80
|3.859.244.532
|% -3,48
|
|AKBNK
|39,38
|3.187.357.727
|% 7,07
|
|GUBRF
|154,00
|2.948.125.427
|% 0,79
|
|ISCTR
|24,70
|4.300.507.411
|% 6,56
|
|EKGYO
|7,84
|1.159.892.818
|% 2,62
|
|YKBNK
|21,56
|2.689.979.297
|% 7,80
|
|KATMR
|2,08
|209.124.907
|% 4,00
|
|SKBNK
|4,49
|431.576.786
|% 6,65
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,8904
|29,8950
|% 0,18
|
|Euro
|32,7394
|32,7594
|% 0,24
|
|Sterlin
|37,8473
|38,0371
|% 0,01
|
|Frank
|34,9673
|35,1779
|% 0,03
|
|Riyal
|7,9470
|7,9869
|% 0,18
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,84
|22,87
|% 0,66
|
|Platin
|952,02
|952,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.011,91
|1.017,55
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,68
|76,68
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.020,07
|2.020,39
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:05
daha fazla
-
15:20AGROT
Yüzde 9.94 oranında artışla 13.60 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 008, 560 adet işlem
-
15:18KRTEK
Yüzde 8.47 oranında artışla 32.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 723 adet işlem
-
15:17TSPOR
Yüzde 9.96 oranında artışla 2.76 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 120, 843 adet işlem
-
15:16XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 184, 9 artarak (% 2.25 ) 8, 398
-
15:16XU100
Endeks 7, 774 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 9 üstünde . İşlem hacmi 60, 807.00 milyon TL de