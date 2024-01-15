***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.01.2024 09:25
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
08.01.2024 - 12.01.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1239604
BIST
'
10:508.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,66%
|| 52,35
|Açılış
|: 7.997
|
|Önceki Kapanış
|: 7.986
|
7.979
En Yüksek
8.062
10:5030,1025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0045
|Açılış
|: 30,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1000
|
30,1067
En Düşük
29,9788
10:5033,0422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0852
|Açılış
|: 32,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9200
|
33,0464
En Düşük
32,9132
10:501.987,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 6,52
|Açılış
|: 1.987,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981,47
|
1.991,50
En Düşük
1.976,53
BIST En Aktif Hisseler10:48
|CATES
|61,30
|461.751.035
|% 9,96
|
|MEGMT
|32,92
|171.473.318
|% 9,95
|
|FMIZP
|309,75
|26.812.546
|% 9,94
|
|MRGYO
|5,37
|39.367.495
|% 9,82
|
|HATEK
|13,80
|35.132.752
|% 8,15
|
|PEGYO
|19,80
|63.082.201
|% -10,00
|
|METUR
|6,98
|13.918.787
|% -4,90
|
|KRSTL
|11,44
|77.193.324
|% -4,83
|
|BEGYO
|4,24
|133.836.250
|% -3,85
|
|SODSN
|73,50
|104.958
|% -3,03
|
|THYAO
|251,00
|1.477.638.461
|% 0,00
|
|AKBNK
|42,82
|1.387.743.430
|% -1,02
|
|ISCTR
|25,76
|1.203.850.851
|% -0,77
|
|EREGL
|44,48
|1.150.635.987
|% 1,55
|
|KCHOL
|158,60
|1.056.190.239
|% 1,99
|
|ISCTR
|25,76
|1.203.850.851
|% -0,77
|
|EKGYO
|8,30
|347.375.766
|% 1,34
|
|ADESE
|2,15
|84.851.552
|% 4,37
|
|YKBNK
|22,70
|877.245.908
|% -1,05
|
|AKBNK
|42,82
|1.387.743.430
|% -1,02
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,0954
|30,1016
|% 0,01
|
|Euro
|33,0027
|33,0274
|% 0,21
|
|Sterlin
|38,2538
|38,4456
|% 0,03
|
|Frank
|35,1101
|35,3216
|% -0,18
|
|Riyal
|8,0011
|8,0412
|% -0,01
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,20
|23,23
|% 0,66
|
|Platin
|915,11
|915,80
|% 0,66
|
|Paladyum
|979,77
|986,94
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,54
|78,54
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.054,55
|2.054,88
|% 0,66
|