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***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

16.01.2024 16:45
***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin


***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı toplantısında olumlu karşılanan toplam 400.000.000 TL nominal değerli Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikası ihraç tavanı  başvurumuza ilişkin onaylarak KAP'ta ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı kapsamında 10. tertip 45.000.000 nominal tutarda yatırım kuruluşu varantının halka arz yoluyla ihraç edilmesine dair onaylanan ve yine KAP'ta 15.01.2024 tarihinde ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ("SPAN") dokümanında TRWAKYM91822 ISIN ve AGATP.V kısa koda sahip Ons Gümüş dayanak varlıklı ve TRWAKYM91830 ISIN ve AGATQ.V kısa koda sahip Ons Gümüş dayanak varlıklı her iki varant sehven aynı özellikler ile yer almıştır ve ihraç işlemleri bu şekilde tamamlanmıştır. Vadesi boyunca hem ihraççı hem de yatırımcılar açısından sorun teşkil etmemesi adına AGATP.V kısa kod.lu varantın satışından vazgeçilmiş olup, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği md. 8/6 uyarınca gerekli bildirim Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ayrıca ilgili varantın sırasının kapatılma talebi başvurusu da Borsa İstanbul Başkanlığı'na yapılmıştır. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240872


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