***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06.04.2023 tarih ve 22/446 sayılı toplantısında olumlu karşılanan toplam 400.000.000 TL nominal değerli Yatırım Kuruluşu Varant ve Sertifikası ihraç tavanı başvurumuza ilişkin onaylarak KAP'ta ilan edilen İhraççı Bilgi Dokümanı kapsamında 10. tertip 45.000.000 nominal tutarda yatırım kuruluşu varantının halka arz yoluyla ihraç edilmesine dair onaylanan ve yine KAP'ta 15.01.2024 tarihinde ilan edilen Sermaye Piyasası Aracı Notu ("SPAN") dokümanında TRWAKYM91822 ISIN ve AGATP.V kısa koda sahip Ons Gümüş dayanak varlıklı ve TRWAKYM91830 ISIN ve AGATQ.V kısa koda sahip Ons Gümüş dayanak varlıklı her iki varant sehven aynı özellikler ile yer almıştır ve ihraç işlemleri bu şekilde tamamlanmıştır. Vadesi boyunca hem ihraççı hem de yatırımcılar açısından sorun teşkil etmemesi adına AGATP.V kısa kod.lu varantın satışından vazgeçilmiş olup, VII-128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği md. 8/6 uyarınca gerekli bildirim Sermaye Piyasası Kurulu'na ve ayrıca ilgili varantın sırasının kapatılma talebi başvurusu da Borsa İstanbul Başkanlığı'na yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240872BIST