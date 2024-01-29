***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.01.2024 10:21
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca
22.01.2024 - 26.01.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243184
BIST
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14:108.481
En Düşük
|Değişim
|: 1,61%
|| 134,62
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
14:1030,3561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,2562
|Açılış
|: 30,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
14:1032,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1574
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
14:101.978,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 24,85
|Açılış
|: 1.978,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.984,70
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler14:09
|PKART
|57,20
|26.481.944
|% 10,00
|
|YONGA
|49,50
|646.871
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|55.520.445
|% 10,00
|
|MIPAZ
|71,00
|69.821.023
|% 9,99
|
|DIRIT
|21,80
|6.047.407
|% 9,99
|
|SNPAM
|78,50
|2.912.279
|% -7,86
|
|BURVA
|103,40
|34.187.814
|% -5,57
|
|GARFA
|111,90
|78.762.607
|% -5,09
|
|VKFYO
|28,30
|83.930.432
|% -4,71
|
|DZGYO
|4,83
|37.142.926
|% -3,98
|
|THYAO
|275,50
|11.014.114.005
|% 5,96
|
|TUPRS
|152,30
|3.404.891.786
|% 3,18
|
|ASELS
|51,00
|2.695.819.838
|% 3,70
|
|PGSUS
|767,50
|2.642.874.885
|% 2,95
|
|TCELL
|69,35
|2.125.385.363
|% 0,51
|
|EKGYO
|10,21
|1.794.026.068
|% -0,78
|
|TSPOR
|1,59
|196.664.980
|% -2,09
|
|ZOREN
|4,58
|462.976.831
|% 1,55
|
|AKFGY
|2,04
|202.751.146
|% -1,92
|
|QUAGR
|4,06
|330.285.229
|% -0,49
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3484
|30,3586
|% 0,86
|
|Euro
|32,8551
|32,8649
|% 0,47
|
|Sterlin
|38,4684
|38,6613
|% 0,92
|
|Frank
|35,0486
|35,2597
|% 1,01
|
|Riyal
|8,0696
|8,1101
|% 0,84
|
|14:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,99
|% 0,66
|
|Platin
|912,03
|914,18
|% 0,66
|
|Paladyum
|950,31
|954,35
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,95
|82,95
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.028,08
|2.028,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
14:09
daha fazla
-
14:24ALFAS
Yüzde 9.04 oranında artışla 102.50 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 927, 253 adet işlem
-
14:23SELGD
Yüzde 7.98 oranında artışla 34.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 295, 925 adet işlem
-
14:22NTHOL
Yüzde 5.00 oranında artışla 25.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 731, 875 adet işlem
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, GUBRF, EKGYO
-
14:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, ASTOR, ALARK