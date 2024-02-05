***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.02.2024 10:19
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 29.01.2024 – 02.02.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246606
BIST
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15:338.748
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 82,70
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:3330,5537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0630
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:3332,8859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0638
|Açılış
|: 32,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:331.988,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -7,42
|Açılış
|: 1.988,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:31
|DOFER
|50,05
|234.520.212
|% 10,00
|
|MEGMT
|55,00
|893.193.917
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.019.067
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,78
|476.093.212
|% -8,74
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|MTRKS
|59,55
|32.242.696
|% -3,17
|
|THYAO
|286,00
|9.883.141.674
|% 1,60
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|SASA
|39,24
|3.004.041.275
|% 4,25
|
|BINHO
|622,50
|2.868.414.352
|% 9,98
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|TSPOR
|1,64
|302.845.213
|% 4,46
|
|YKBNK
|22,94
|3.500.202.081
|% 2,96
|
|EKGYO
|10,08
|1.234.856.146
|% 1,51
|
|AKFGY
|2,19
|263.326.458
|% 1,39
|
|ISCTR
|26,00
|2.708.383.679
|% 1,72
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5495
|30,5539
|% 0,21
|
|Euro
|32,8809
|32,8897
|% -0,18
|
|Sterlin
|38,2971
|38,4891
|% -0,31
|
|Frank
|35,0049
|35,2158
|% -0,13
|
|Riyal
|8,1216
|8,1624
|% 0,16
|
|15:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,44
|22,46
|% 0,66
|
|Platin
|899,68
|901,09
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,83
|934,32
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,00
|77,00
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.024,49
|2.024,78
|% 0,66
|