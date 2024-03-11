***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.03.2024 11:03
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 04.03.2024 – 08.03.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257351
BIST
'
15:489.254
En Düşük
|Değişim
|: 1,08%
|| 99,09
|Açılış
|: 9.337
|
|Önceki Kapanış
|: 9.155
|
9.192
En Yüksek
9.369
15:4832,0030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0942
|Açılış
|: 32,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 33,1600
|
32,0381
En Düşük
31,9269
15:4835,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0400
|Açılış
|: 35,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 36,0500
|
35,3523
En Düşük
34,9689
15:482.241,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 7,47
|Açılış
|: 2.241,47
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,01
|
2.252,58
En Düşük
2.234,86
BIST En Aktif Hisseler15:46
|KSTUR
|7.070,00
|18.735.500
|% 10,00
|
|ALVES
|41,58
|52.786.392
|% 10,00
|
|ULUFA
|14,41
|118.970.746
|% 10,00
|
|JANTS
|210,10
|188.976.837
|% 10,00
|
|VKING
|46,88
|54.072.781
|% 10,00
|
|FONET
|38,88
|16.759.963
|% -10,00
|
|MMCAS
|16,74
|3.450.945
|% -10,00
|
|EUYO
|19,73
|43.014.778
|% -9,99
|
|YAYLA
|24,72
|33.679.768
|% -9,98
|
|KRSTL
|9,58
|163.839.873
|% -9,96
|
|THYAO
|281,50
|6.895.637.203
|% 0,81
|
|KCHOL
|184,30
|4.009.691.288
|% 5,56
|
|AKBNK
|43,92
|3.921.493.310
|% 4,97
|
|OBAMS
|52,65
|3.886.388.314
|% -9,54
|
|EREGL
|45,84
|3.705.878.280
|% -0,13
|
|ISCTR
|11,12
|3.455.682.913
|% 2,39
|
|ZOREN
|5,39
|792.630.954
|% -0,19
|
|EKGYO
|11,29
|1.346.858.556
|% -0,09
|
|AKFGY
|2,70
|292.999.750
|% 9,76
|
|YKBNK
|23,56
|2.499.650.235
|% 2,52
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9983
|32,0036
|% 0,30
|
|Euro
|35,0002
|35,0527
|% 0,20
|
|Sterlin
|42,2434
|42,4551
|% -0,59
|
|Frank
|37,5228
|37,7109
|% -0,43
|
|Riyal
|8,7741
|8,8180
|% -0,48
|
|15:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,42
|24,45
|% 0,66
|
|Platin
|929,11
|930,79
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.031,39
|1.034,51
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,80
|81,80
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,11
|2.177,46
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:46
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 133, 39 artarak (% 1.37 ) 9, 846
-
16:01XU100
Endeks 9, 251 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 78, 536.00 milyon TL de
-
16:01BUCIM
Yüzde 9.96 oranında artışla 8.50 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 160, 304 adet işlem
-
16:00ALKA
Yüzde 5.71 oranında artışla 37.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 557, 442 adet işlem
-
15:58PKENT
Yüzde 7.78 oranında artışla 374.00 lira fiyatla işlem gören hissede 607, 180 adet işlem