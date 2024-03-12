***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.03.2024 15:09
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
12/03/2024 tarihinde Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihracı yapılmış olan, aşağıdaki tabloda listelenmiş 336 adet Yatırım Kuruluşu Varantı, Borsa İstanbul Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı'nda 13/03/2024 tarihinde işlem görmeye başlayacaktır. Bu yatırım kuruluşu varantlarının ilk işlem günü, seans açılışında işlem göreceği referans fiyatlar ekteki tabloda verilmiştir. Bu fiyatların ilk satış fiyatları olduğu, seans süresince aynı fiyattan ihracın gerçekleşmeyeceği, fiyatların işlem gördükten sonra değişebileceği ve ihraç fiyatlarının devamlı olarak güncelleneceğinin bilinmesi gerekmektedir. Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde ilk satış fiyatlarının hesaplanmasına ilişkin detaylı açıklamaya yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257947
BIST
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15:089.176
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 43,79
|Açılış
|: 9.148
|
|Önceki Kapanış
|: 9.132
|
9.090
En Yüksek
9.193
15:0832,0460
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0245
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0400
|
32,0629
En Düşük
31,9669
15:0835,0950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0818
|Açılış
|: 35,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,9000
|
35,1693
En Düşük
34,9547
15:082.237,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -9,17
|Açılış
|: 2.237,78
|
|Önceki Kapanış
|: 2.246,94
|
2.251,29
En Düşük
2.236,39
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BANVT
|183,70
|150.686.507
|% 10,00
|
|DGATE
|54,45
|91.517.615
|% 10,00
|
|JANTS
|231,10
|33.242.348
|% 10,00
|
|DESPC
|59,40
|71.563.001
|% 10,00
|
|DOBUR
|147,40
|31.172.307
|% 10,00
|
|FONET
|35,00
|17.443.895
|% -9,98
|
|MMCAS
|15,07
|2.629.067
|% -9,98
|
|PEKGY
|20,24
|16.748.337
|% -9,96
|
|CMENT
|574,50
|18.342.244
|% -9,95
|
|YAYLA
|22,26
|17.177.508
|% -9,95
|
|THYAO
|278,50
|3.665.860.591
|% -0,80
|
|EREGL
|45,78
|3.657.987.440
|% 0,00
|
|DOAS
|283,00
|3.038.443.958
|% -1,74
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|OBAMS
|48,96
|2.440.846.816
|% -6,56
|
|ISCTR
|11,24
|2.941.823.523
|% 4,46
|
|AKFGY
|2,85
|564.632.309
|% 5,56
|
|ZOREN
|5,30
|744.774.195
|% 0,76
|
|EKGYO
|10,80
|1.236.200.809
|% -2,88
|
|YKBNK
|23,64
|2.416.881.420
|% 2,34
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0397
|32,0460
|% 0,08
|
|Euro
|35,0821
|35,0950
|% 0,23
|
|Sterlin
|41,7747
|41,9841
|% -1,04
|
|Frank
|37,2704
|37,4572
|% -0,74
|
|Riyal
|8,7076
|8,7512
|% -0,88
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,41
|24,43
|% 0,66
|
|Platin
|928,35
|929,83
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.025,11
|1.028,04
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,23
|82,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,90
|2.172,13
|% 0,66
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Seans Raporu
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