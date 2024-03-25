***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
25.03.2024 15:30
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz ekli tablodaki varant ve sertifikaların, dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsaların tatil olması nedeniyle, Borsa İstanbul'da işlem sıraları tabloda belirtilen tarihlerde kapalı olacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1261969
BIST
'
16:569.195
En Düşük
|Değişim
|: 0,91%
|| 83,30
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
16:5632,1510
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1831
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
16:5634,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,2742
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8810
En Düşük
34,5419
16:562.249,31
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 23,51
|Açılış
|: 2.249,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler16:54
|OYAYO
|40,48
|12.769.111
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|63.647.189
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|34.618.235
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|12.678.638
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.073.192
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|184.990.963
|% -9,91
|
|PKART
|83,10
|140.687.933
|% -9,28
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|290,00
|10.330.100.896
|% -0,43
|
|ISCTR
|11,75
|7.351.181.291
|% 6,62
|
|YKBNK
|27,96
|5.460.200.737
|% 4,95
|
|AKBNK
|47,56
|4.271.079.226
|% 3,80
|
|KCHOL
|202,10
|4.163.731.899
|% 3,75
|
|ISCTR
|11,75
|7.351.181.291
|% 6,62
|
|ODAS
|9,47
|1.874.492.860
|% 6,76
|
|YKBNK
|27,96
|5.460.200.737
|% 4,95
|
|EKGYO
|9,94
|1.413.418.621
|% -0,90
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.073.192
|% -9,95
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1457
|32,1507
|% 0,57
|
|Euro
|34,8634
|34,8753
|% 0,79
|
|Sterlin
|41,0313
|41,2370
|% -0,54
|
|Frank
|36,1444
|36,3256
|% -0,92
|
|Riyal
|8,6517
|8,6951
|% -0,93
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,77
|24,80
|% 0,66
|
|Platin
|909,95
|911,26
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.015,28
|1.017,97
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,76
|85,76
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.177,72
|2.178,04
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:54
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17:09ASUZU
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 903, 782 adet işlem
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17:08PKENT
Yüzde 4.65 oranında artışla 377.00 lira fiyatla işlem gören hissede 365, 709 adet işlem
-
17:07ALBRK
Yüzde 4.41 oranında artışla 4.50 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 517, 259 adet işlem
-
17:06XU100
Endeks 9, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 88 üstünde . İşlem hacmi 97, 118.00 milyon TL de
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17:06ALCAR
Yüzde 4.10 oranında artışla 1, 625.00 lira fiyatla işlem gören hissede 108, 720 adet işlem