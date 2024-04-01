***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.04.2024 11:50
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 25.03.2024 – 29.03.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1264953
BIST
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15:529.131
En Düşük
|Değişim
|: -0,12%
|| -10,98
|Açılış
|: 9.234
|
|Önceki Kapanış
|: 9.142
|
8.962
En Yüksek
9.259
15:5231,9735
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,4249
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9500
|
32,5305
En Düşük
31,4949
15:5234,5227
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -0,5143
|Açılış
|: 34,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4500
|
35,1602
En Düşük
33,9779
15:522.312,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -14,93
|Açılış
|: 2.312,80
|
|Önceki Kapanış
|: 2.327,74
|
2.362,96
En Düşük
2.279,61
BIST En Aktif Hisseler15:52
|SELVA
|17,05
|51.872.598
|% 10,00
|
|AKENR
|13,97
|1.002.263.353
|% 10,00
|
|ISATR
|1.896.897,50
|1.896.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|27,34
|100.543.912
|% 9,98
|
|IZINV
|59,55
|48.246.458
|% 9,97
|
|BAGFS
|22,50
|90.844.773
|% -10,00
|
|UFUK
|239,40
|9.481.159
|% -10,00
|
|CMENT
|540,00
|5.254.906
|% -10,00
|
|EMNIS
|218,70
|2.748.792
|% -10,00
|
|VRGYO
|40,56
|89.316.338
|% -9,99
|
|THYAO
|301,25
|8.572.910.889
|% 1,18
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|TUPRS
|178,20
|3.109.001.124
|% 0,68
|
|KCHOL
|205,30
|2.521.378.279
|% 3,06
|
|ISCTR
|11,39
|4.976.134.602
|% 2,60
|
|ZOREN
|5,94
|1.648.795.627
|% -0,17
|
|EKGYO
|9,30
|2.382.227.001
|% -6,72
|
|YKBNK
|28,08
|3.618.312.662
|% 2,71
|
|PETKM
|19,20
|1.508.846.913
|% -3,18
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,9452
|31,9560
|% -1,37
|
|Euro
|34,4667
|34,5455
|% -1,40
|
|Sterlin
|39,9335
|40,1337
|% -3,70
|
|Frank
|35,0863
|35,2621
|% -3,66
|
|Riyal
|8,4455
|8,4878
|% -3,50
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,19
|25,22
|% 0,66
|
|Platin
|903,73
|906,00
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.001,55
|1.003,91
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,94
|86,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.255,04
|2.255,42
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:52
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16:08HLGYO
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 2.79 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 103, 475 adet işlem
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16:07IHLGM
Yüzde -9.29 oranında düşüşle 1.27 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 087, 412 adet işlem
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16:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, EKGYO, KOZAL
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16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 3 artarak (% 0.12 ) 8, 083
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16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, ISGSY, AKENR, DOGUB, IZINV, ISATR, SELVA, ODINE