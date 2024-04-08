***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.04.2024 10:53
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 01.04.2024 – 05.04.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269565
BIST
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11:309.710
En Düşük
|Değişim
|: 0,95%
|| 91,05
|Açılış
|: 9.639
|
|Önceki Kapanış
|: 9.619
|
9.627
En Yüksek
9.736
11:3032,0582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0424
|Açılış
|: 32,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,0000
|
32,1936
En Düşük
31,8845
11:3034,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1421
|Açılış
|: 34,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,6000
|
35,0239
En Düşük
34,6182
11:302.406,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,50
|Açılış
|: 2.407,23
|
|Önceki Kapanış
|: 2.398,41
|
2.419,23
En Düşük
2.364,91
BIST En Aktif Hisseler11:28
|ENTRA
|13,31
|10.149.700
|% 10,00
|
|ODINE
|75,35
|399.829.590
|% 10,00
|
|ASUZU
|104,60
|269.953.845
|% 9,99
|
|MOGAN
|18,07
|688.460.650
|% 9,98
|
|DERIM
|35,98
|4.998.197
|% 9,96
|
|FONET
|27,90
|10.595.639
|% -10,00
|
|EUKYO
|25,76
|9.339.268
|% -9,99
|
|ALCAR
|1.469,00
|144.992.763
|% -4,86
|
|GENIL
|61,00
|122.726.292
|% -4,24
|
|MARTI
|4,38
|44.217.860
|% -2,88
|
|THYAO
|311,25
|4.785.073.636
|% 1,30
|
|ISCTR
|13,00
|1.973.664.179
|% 1,88
|
|TUPRS
|180,20
|1.459.656.529
|% 0,28
|
|YKBNK
|30,88
|1.407.051.839
|% 2,25
|
|EREGL
|41,76
|1.212.960.477
|% 0,92
|
|ISCTR
|13,00
|1.973.664.179
|% 1,88
|
|EKGYO
|10,28
|796.693.456
|% 4,05
|
|ZOREN
|5,83
|416.936.160
|% 1,39
|
|YKBNK
|30,88
|1.407.051.839
|% 2,25
|
|HALKB
|16,13
|655.972.465
|% 7,18
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,0473
|32,0540
|% 0,12
|
|Euro
|34,8708
|34,9174
|% 0,47
|
|Sterlin
|40,6153
|40,8189
|% 0,71
|
|Frank
|35,5302
|35,7083
|% 0,43
|
|Riyal
|8,5775
|8,6205
|% 0,77
|
|11:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,80
|27,83
|% 0,66
|
|Platin
|936,88
|938,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.009,54
|1.011,45
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,18
|90,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.335,82
|2.336,19
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:28
daha fazla
-
11:43TATEN
Yüzde 4.32 oranında artışla 31.88 lira fiyatla işlem gören hissede 921, 377 adet işlem
-
11:42GOKNR
Yüzde 5.80 oranında artışla 21.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 404, 832 adet işlem
-
11:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, SAHOL, HEKTS
-
11:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 81, 67 artarak (% 0.96 ) 8, 619
-
11:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALVES, EMNIS, ENTRA, ASUZU, GOLTS, MOGAN, DERIM, ATATP, SAMAT, DMSAS