***AKM* *AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.04.2024 10:36
***AKM******AKMEN*** AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilen ve piyasa yapıcılığı faaliyeti sürdürülen yatırım kuruluşu varant ve sertifikalarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII -128.3 sayılı Varantlar ve Yatırım Kuruluşu Sertifikaları Tebliği'nin 25.Maddesi uyarınca 08.04.2024 – 12.04.2024 tarihleri arasında yapılan alım satım işlemleri ile ilgili detaylar ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271733
BIST
'
11:269.782
En Düşük
|Değişim
|: -0,33%
|| -31,96
|Açılış
|: 9.759
|
|Önceki Kapanış
|: 9.814
|
9.683
En Yüksek
9.801
11:2632,4036
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0471
|Açılış
|: 32,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5200
|
32,5796
En Düşük
32,2589
11:2634,5707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1415
|Açılış
|: 34,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2000
|
34,8027
En Düşük
34,4011
11:262.449,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 10,65
|Açılış
|: 2.449,31
|
|Önceki Kapanış
|: 2.438,65
|
2.471,97
En Düşük
2.437,19
BIST En Aktif Hisseler11:24
|LUKSK
|122,10
|36.427.782
|% 10,00
|
|GOLTS
|534,00
|459.164.652
|% 9,99
|
|PASEU
|71,05
|178.226.682
|% 9,98
|
|ENTRA
|16,10
|135.121.102
|% 9,97
|
|RYSAS
|43,68
|175.237.698
|% 9,97
|
|KENT
|1.249,00
|2.846.471
|% -9,95
|
|KSTUR
|8.070,00
|5.705.490
|% -9,93
|
|EKIZ
|67,35
|713.102
|% -9,23
|
|ORMA
|212,50
|1.454.563
|% -7,57
|
|ERSU
|43,72
|18.953.742
|% -7,37
|
|THYAO
|303,25
|4.935.946.643
|% -1,94
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|TUPRS
|187,80
|2.147.719.727
|% -0,32
|
|ASELS
|59,60
|1.869.601.506
|% 1,88
|
|ISCTR
|12,88
|2.296.479.621
|% 0,31
|
|ZOREN
|5,82
|701.443.293
|% 0,34
|
|EKGYO
|10,84
|808.432.561
|% 0,84
|
|ODAS
|9,71
|689.724.483
|% 4,97
|
|YKBNK
|32,08
|2.333.408.017
|% 1,65
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,3913
|32,4018
|% 0,14
|
|Euro
|34,5464
|34,5647
|% 0,39
|
|Sterlin
|40,4729
|40,6758
|% 0,30
|
|Frank
|35,5348
|35,7129
|% 0,23
|
|Riyal
|8,6436
|8,6869
|% 0,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,20
|28,24
|% 0,66
|
|Platin
|966,27
|968,55
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.040,83
|1.045,83
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,37
|89,37
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.344,67
|2.345,22
|% 0,66
|